13 % نمو عدد المسافرين بمطار الشارقة في يناير

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض-تصوير – إبراهيم صادق

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أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي تسجيل زيادة في عدد المسافرين بلغت نسبتها 13% في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه في 2022، كما توقع الوصول إلى أكثر من 14 مليون مسافر في نهاية العام.

وأشار إلى أن السوق الحرة من جانبها شهدت إقبالاً وزيادة في نسبة المبيعات، لافتاً إلى إغلاق المناقصة العامة لمشروع تطوير وتوسيع مبنى المسافرين الذي بدأ العمل فيه عام 2018، وهو مشروع مكمل للمشروع الرئيس الذي سيتم الإعلان عنه في الشهرين المقبلين.

وأوضح أن نسبة التوطين في هيئة مطار الشارقة بلغت 74%، وفي الإدارات العليا وصلت النسبة إلى 95%، وهناك تركيز على التوطين بحسب توجيهات حكومة الشارقة، مع الاحتفاظ بالخبراء والاستشاريين في بعض الوظائف.

جاء ذلك في تنظيم هيئة المطار ملتقى تكريم الشركاء الاستراتيجيين تحت شعار «معاً نمضي قُدُماً»، وذلك تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في تعزيز ودعم أعمال الهيئة نحو تقديم تجربة سفر فريدة وخدمات متميزة للمسافرين وذلك بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشركاء الاستراتيجيين، والجهات الإعلامية.

محطة

وقال المدفع إن 2022 كان محطّة مهمة أضافت المزيد من الإنجازات إلى رصيدها، وأظهرت أن مطار الشارقة واحد من المطارات القليلة حول العالم التي استطاعت استعادة معدلات عملياتها إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 إذ شهد المطار نمواً ملحوظاً ليلامس مستويات ما قبل الجائحة غير المسبوقة وهي أعلى مستويات وصل إليها المطار على الإطلاق (13.6 مليون مسافر في 2019)، إذ ارتفع العدد إلى نحو 13 مليون مسافر، مقارنةً بـ7 ملايين مسافر في العام السابق، بنسبة نمو 84.73%.

برامج

وأضاف إن هناك العديد من البرامج التي سيتم إطلاقها في ما يتعلق بعام الاستدامة، مشيراً إلى أن مطار الشارقة وصل إلى المستوى الثالث بحسب اتحاد مطارات آسيا بالنسبة للانبعاثات الكربونية عبر الشهادات التي تمنح في ذلك المجال، إضافة إلى المتابعة في حال تجديدها.

من جهته قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي إن هيئة مطار الشارقة الدولي تعد شريكاً مثالياً للعديد من الجهات والمؤسسات، وذلك نتيجة بيئة العمل المحفّزة التي تتيحها والتي تقوم على التميز والابتكار وتسعى لتحقيق الريادة واتباع أعلى معايير الجودة والدقّة، لافتاً إلى أن الاحتفاء بإنجازات 2022، نرسم عبره بدايات جديدة مع شركائنا تجدّد التزاماتنا وأصول تعاوننا المثمر الذي يصبّ في تحقيق المنفعة المشتركة للجميع، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والتميز ونتطلّع دوماً إلى توسيع آفاق التعاون مع شركاء جدد وتوثيق الصلات مع شركائنا الحاليين.

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