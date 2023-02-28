«الحمرا» تطلق علامة «نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشفت «الحمرا»، شركة التطوير والاستثمار العقاري في إمارة رأس الخيمة، عن إعادة تسمية «مرسى ونادي الحمرا لليخوت» تحت العلامة الجديدة «نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة بين أفضل مراسي اليخوت في المنطقة، وتعزيز جاذبية رأس الخيمة وجهة مثالية للأنشطة البحرية والرياضية. تمثل هذه المبادرة خطوة أخرى تندرج ضمن مساعي «الحمرا» المستمرة لإثراء عروض السياحة والترفيه في الإمارة تلبية لتطلعات الزوار والمقيمين على حد سواء.

ويتمتع نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة بموقع مثالي على ساحل الإمارة الساحر، وهو جزء من مشروع سياحي أكبر، ويوفر مرسى آمناً للقوارب واليخوت الفاخرة، ويتيح إمكانية الوصول إلى بحيرة خاصة للرسو وتجارب ترفيهية متنوعة لأصحاب اليخوت والزوار. وبهذه المناسبة، كشفت الشركة عن عرض جديد لخدمات الرسو طويلة الأجل، يتيح للأعضاء الاستفادة من تسعيرة ثابتة وحسومات بنسبة 15 % للرسو طويل الأجل لمدة عامين، وبنسبة 25 % على الرسو لمدة ثلاثة أعوام، إضافة إلى باقة مزايا راقية لا تضاهى.

وسيتسنى لحاملي عضوية المرسى متكامل الخدمات الاستمتاع بالمرافق الترفيهية والمأكولات والمشروبات الرائعة في مطعم ونادي ميوز سوشيال هاوس، إضافة إلى مرافق ومطاعم والدورف أستوريا رأس الخيمة، وريتز كارلتون الحمرا، ونادي الحمرا للغولف. وتشمل الامتيازات الأخرى للعضوية أسعاراً وحسومات تفضيلية لأنشطة الرياضات المائية، والوصول المجاني إلى المرافق الشاطئية، فضلاً عن الاستخدام اليومي لألواح التجديف وقوارب الكاياك في النادي. وسيكون بمقدورهم أيضاً الوصول إلى الخدمات الأساسية للمرسى، ويشمل ذلك التزود بالوقود ومنزلق القوارب وساحة التخزين الجاف وتسجيل القوارب، وغيرها من الخدمات. أما يخوت السوبر، فيمكنها الرسو بأمان في البحر من خلال خدمات المرسى اليومية والاستمتاع بالمزايا الكاملة، وإمكانية الوصول إلى المرسى.

وقال كريستوفر هيويت، نائب الرئيس - الضيافة والترفيه في «الحمرا»: يرتكز نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة على الإرث البحري الغني للإمارة، ويرسخ مكانتها وجهة إقليمية متكاملة مفضلة للمغامرات والسياحة البحرية، ويواصل ابتكار التجارب الفاخرة للمقيمين والزوار. ويشكل النادي وجهة رئيسية لتجارب أنماط الحياة الفاخرة الممهورة بتوقيع علامة الحمرا، معززاً العروض الترفيهية الحصرية في رأس الخيمة.

وأضاف: يتفرد «نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة»، الذي يتضمن 222 رصيفاً لليخوت، بموقع مذهل تحيط به الشواطئ الرملية البيضاء، ويقع إلى جوار العديد من مرافق الضيافة الفاخرة، ويشمل ذلك فندق ريتز كارلتون رأس الخيمة شاطئ الحمرا، والدورف أستوريا رأس الخيمة، ومساكن الحمرا، وفندق قرية الحمرا، ونادي الحمرا للغولف، ومنتجع سوفيتيل رأس الخيمة الشاطئي الذي سيفتتح قريباً.

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