ويز إير أبوظبي توسّع شبكتها إلى آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، عن توسيع عملياتها لتلبية مستويات الطلب المتزايدة من خلال تعزيز أسطولها الحديث والمستدام ليصل إلى تسع طائرات متطورة من طراز إيرباص A321neo، ما يعزز خطط الشركة الطموحة في إطلاق رحلات نحو وجهات جديدة ومميزة لتلبية تطلعات عشاق المغامرات.

وتتيح الطائرة الجديدة للشركة زيادة معدل الرحلات ومنح السياح والسكان في دولة الإمارات وسائر أنحاء العالم تجربة سفر مريحة وميسورة التكلفة نحو أفضل الوجهات العالمية. كما توفر ويز إير أبوظبي العديد من فرص السفر على مدار العام إلى مجموعة متنوعة من الوجهات الغنية ثقافياً، بما فيها المدن الحيوية والوجهات الطبيعية المميزة.

وتعتزم الشركة اعتباراً من موسم الصيف المقبل إطلاق رحلات إلى كل من بشكيك في قرغيزستان، مع استئناف برنامج الرحلات إلى كل من لارنكا وسانتوريني، وسوهاج في مصر. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني: wizzair.com وعلى تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 179 درهماً فقط.

وقال يوهان إيدهاجن، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: «تلتزم ويز إير أبوظبي بنهجها في توفير رحلات طيران منخفضة التكلفة ومنح عشاق المغامرات تجارب سفر مميزة ضمن دولة الإمارات وخارجها. وتوفر طائرتنا التاسعة الجديدة 30 ألف مقعد سفر إضافي شهرياً بتكلفة منخفضة، ما يمكننا من توسيع شبكتنا بباقة مميزة من التجارب الترفيهية والتاريخية والثقافية، وتتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجارب سفر مميزة. ويؤكد توسيع قائمة وجهاتنا من خلال إطلاق رحلات إلى بشكيك ومواصلة الرحلات إلى كل من لارنكا وسانتوريني وسوهاج، على القوة والتنوع الذي يميز شبكة ويز إير أبوظبي. كما نلتزم بمواصلة توسيع شبكتنا خلال عام 2023 بالاستناد إلى النمو القياسي الذي حققناه العام الماضي. ونتطلع قدماً لانضمامكم إلينا على متن طائراتنا الجديدة قريباً».

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزباكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والدمام (المملكة العربية السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

وتؤمّن الشركة للمسافرين خدمة حجز التذاكر بكل راحة وسلاسة خلال هذه الفترة الاستثنائية، حيث توفر لهم خدمة ويز فليكس التي تتيح للمسافرين إمكانية إلغاء حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة بدون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً.

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