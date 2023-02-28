الحركة الجوية بالإمارات تعود لمستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن حجم الحركة الجوية في المطارات الإماراتية بداية العام الجاري وصل لمستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن يتجاوز هذه المستويات مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع النقل الجوي في الإمارات يشهد تسارعاً في وتيرة التعافي.

وقال، في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي نظمه مجلس شباب الهيئة العامة للطيران المدني لإطلاق «مبادرة مستقبل واعد»، إن مؤشرات قطاع الطيران إيجابية منذ بداية العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل أعداد المسافرين مع نهاية العام الجاري لمستويات قريبة من الأعداد التي سجلتها المطارات الإماراتية قبل الجائحة في 2019.

وأضاف السويدي أن التحدي الوحيد يبقى في رفع قيود السفر بشكل كامل، لاسيما في بعض الأسواق الرئيسة حول العالم، مشيراً إلى أن الإمارات تقود تعافي قطاع النقل الجوي الدولي، حيث اعتمدت خلال الجائحة على آلية إدارة المخاطر والفرص معاً، ما سمح لها باستئناف حركة الطيران الذي ساعد على نقل المستلزمات الطبية واللقاحات إلى مختلف دول العالم.

وتم إطلاق (مبادرة مستقبل واعد) بحضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني - رأس الخيمة وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعلي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، وإسماعيل البلوشي مدير عام مطار الفجيرة الدولي.

وأكد سيف السويدي خلال كلمته أهمية دعم الابتكار في قطاع الطيران المدني وشدد على دور البحث الأكاديمي في رسم مستقبل الطيران المدني وإلهام وتشجيع الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران لمتابعة عملهم في مجالات هذا القطاع الحيوي والديناميكي. وأضاف إن المبادرة تتضمن أهم المشروعات والابتكارات التي يقوم بها الطلبة في جامعاتنا في ما يتعلق بالطيران، موضحاً أنه يتم تكريم أفضل هذه البحوث، ويتم منح الطلبة فرصة لكي يتعاملوا مع الشركات والصناعة على حد سواء وفي نفس الوقت يتم تقييم جهودهم والأبحاث التي يجرونها، التي يمكن أن يتم تطبيقها في قطاع الطيران.

وقال إن لدى الإمارات العديد من المبادرات التي تخص الاستدامة في قطاع النقل الجوي بما في ذلك الرحلات التجريبية التي أطلقتها الناقلات الوطنية مستخدمة فيها وقوداً مستداماً، مشيراً إلى أن الإمارات أيضاً من الدول التي رسمت الاستراتيجية الدولية للتعامل مع الاستدامة في قطاع الطيران من خلال عضويتها في مجلس المنظمة العالمية للطيران المدني (إيكاو).

وتضمن إطلاق المبادرة جلسة نقاشية بعنوان: نحو طيران مدني مبتكر ومستدام، ناقش المتحدثون خلالها أهمية الابتكار ودور الشباب والأجيال القادمة في رسم مستقبل الطيران المدني وأبرز التطورات في الطيران المدني من ناحية الاستدامة والمحافظة على البيئة، وذلك بالتزامن مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP 28) في نوفمبر.

واستعرض الطلبة الخريجون من الجامعات المشاركة في الحدث، وهي (جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، جامعة الإمارات للطيران، جامعة خليفة وجامعة أبوطبي) أبرز مشاريع التخرج في مجال الأبحاث والمشاريع الأكاديمية التي تعزز مكانة الدولة. وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلبة المشاركين من مختلف الجامعات.

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