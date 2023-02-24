1501 رحلة أسبوعياً لطيران الإمارات من دبي إلى العالم

المصدر: دبي – لؤي عبدالله- دبي - البيان

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كشفت بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد الرحلات التي تشغّلها طيران الإمارات من دبي يبلغ 1501 رحلة أسبوعياً، بمعدل يومي يصل إلى نحو 215 رحلة يومياً، تغطي 73 دولة حول العالم.

وأظهرت البيانات أن إجمالي رحلات طيران الإمارات من وإلى دبي (ذهاب وعودة) وصل إلى قرابة 3000 رحلة أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 6 فبراير، حيث تواصل طيران الإمارات الاستجابة لتخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم، وإعادة بناء وتوسيع شبكتها العالمية وتعزيز خدمة قاعدة عملائها.

ونجحت طيران الإمارات في استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر وارتفاع الطلب، حيث بلغ إجمالي عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلة نحو 129 وجهة للمسافرين في 73 دولة حول العالم.

وتواصل طيران الإمارات العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

الهند

وبحسب جدول «أو إيه جي» لبيانات رحلات طيران الإمارات، الذي يغطي الفترة من 6 فبراير الجاري، فقد استحوذت المحطات في الهند، التي يصل عددها إلى 9 محطات، على الحصة الكبرى من رحلات الناقلة بـ167 رحلة أسبوعياً بمعدل يومي يصل إلى 23.9 رحلة يومية، وبنسبة 11.1 % من إجمالي الرحلات الأسبوعية، التي تشغلها طيران الإمارات انطلاقاً من دبي، في حين جاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بنسبة 7.9 %، بمعدل 119 رحلة أسبوعياً، وبمتوسط يومي 17 رحلة إلى 7 محطات في المملكة المتحدة.

وبحسب البيانات استحوذت الوجهات في الولايات المتحدة الأمريكية التي يصل عددها إلى 12 وجهة على نسبة 6.4 % من إجمالي عدد رحلات طيران الإمارات من دبي، لتأتي في المركز الثالث بنحو 96 رحلة أسبوعية، وبمتوسط يومي يصل إلى 13.7 رحلة، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بنسبة 4.3 %، وبنحو 65 رحلة أسبوعية، بمعدل 9.3 رحلات يومية إلى 4 محطات، وجاءت ألمانيا في المركز الخامس بـ63 رحلة أسبوعية، بما يعادل 9 رحلات يومية إلى 4 محطات في السوق الألماني، وبحصة 4.2 % من إجمالي رحلات طيران الإمارات من دبي، ثم باكستان في المركز السادس بـ51 رحلة أسبوعية، بما يعادل 7.3 رحلات يومية إلى 5 محطات، ثم أستراليا في المركز السابع بـ42 رحلة أسبوعية، بما يعادل 6 رحلات يومية إلى 4 محطات، وجاءت تايلاند في المركز الثامن بـ42 رحلة أسبوعية، بما يعادل 6 رحلات يومية إلى محطتين، ثم إيطاليا في المركز التاسع بنحو 38 رحلة أسبوعية، بما يعادل 5.4 رحلات يومية إلى 4 نقاط، وفرنسا في المركز العاشر بنحو 35 رحلة أسبوعياً.

وكشفت البيانات أن 5 دول، هي الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية وألمانيا، استحوذت على نحو 34 % من إجمالي رحلات طيران الإمارات من دبي.

محطات

ومن حيث أهم المطارات بالنسبة لرحلات طيران الإمارات من دبي، فقد جاء مطار هيثرو في المركز الأول بنحو 42 رحلة أسبوعياً، وبمعدل 6 رحلات يومياً، وجاء مطار مومباي الدولي في المركز الثاني بـ35 رحلة أسبوعياً، وبمتوسط 5 رحلات يومياً، ثم مطار ماليه في جزر المالديف بنحو 30 رحلة أسبوعياً، ثم مطارا الكويت وبانكوك بنحو 28 رحلة أسبوعياً لكل منهما، في حين تشغل طيران الإمارات 25 رحلة أسبوعياً إلى مطار القاهرة.

الناقلة تتصدر تجارب العملاء الاستثنائية

أكد تقرير التميز في تجربة العملاء للعام 2022 الصادر عن «كي بي أم جي»، أن أبرز العلامات التجارية في دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز التحول الرقمي لتحسين تجارب العملاء التفاعلية خلال جائحة (كوفيد19) وبعدها، وأشار التقرير إلى تصدر طيران الإمارات ثم «إيكيا» و«لولو هايبر ماركت» العلامات التجارية في قطاع البيع بالتجزئة على صعيد تقديم تجارب استثنائية للعملاء.

وشمل التقرير آراء ووجهات نظر أكثر من 89000 عميل عن تجاربهم مع العلامات التجارية في الإمارات. ووفقاً للتقرير، احتفظت طيران الإمارات بالمرتبة الأولى لدعمها المتميز والمتواصل في تقديم تجارب تفاعلية وخدمات نوعية للعملاء، حيث أظهرت طيران الإمارات، الرائدة في 6 معايير للتميز في تجربة العملاء، مستوى متقدماً ومحترفاً على صعيد تجارب العملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية بدءاً من التنفيذ وحتى النهاية، كما حصلت إيكيا على التصنيف الأعلى في فئة تجارب العملاء بسبب مجموعتها الواسعة من المنتجات المتاحة في متجر واحد، بالإضافة إلى خدمة التوصيل للمنازل التي تتميز بتحديثات في الوقت الفعلي لحالة الطلب.

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