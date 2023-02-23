«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إلى بغداد وأربيل بدءاً من 22 يونيو

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت «العربية أبوظبي» إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى كل من بغداد وأربيل في العراق. وستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار أبوظبي الدولي وكل من مطاري بغداد وأربيل من خلال رحلتين كل أسبوع اعتباراً من 22 يونيو.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسرنا إضافة رحلات جديدة إلى بغداد وأربيل في العراق، وتوسيع شبكة وجهات «العربية أبوظبي» المتنامية من عاصمة الإمارات. كما تؤكد هذه الخطوة على التزامنا المستمر تجاه عملائنا بتوفير خيارات سفر أوسع مدعومة بالقيمة المضافة وتوسيع نطاق شبكاتها من وإلى أبوظبي للمساهمة في نمو قطاع السفر والسياحة في الإمارات.

بدأت «العربية أبوظبي» عملياتها التشغيلية في يوليو 2020 ومنذ ذلك الحين، تواصل الناقلة في توسيع نطاق شبكتها العالمية وتخدم حالياً 31 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي.

واختتمت العربية للطيران أبوظبي عام 2022 بأسطول مكون من 68 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321 تسير إلى أكثر من 190 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

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