طيران الإمارات تعيد تدوير 500 طن بلاستيك وزجاج في عام واحد

المصدر: وام

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أعادت طيران الإمارات تدوير أكثر من 500 ألف كيلوغرام من البلاستيك والزجاج خلال عام 2022 المنصرم، وذلك من خلال جمع القوارير على متن الطائرات لإعادة تصنيعها واستخدامها مواد أولية لمنتجات جديدة.

ويعكف أعضاء طاقم طيران الإمارات عند وصول كل رحلة إلى مطار دبي الدولي على فصل القوارير الزجاجية والبلاستيكية قبل إرسالها إلى مصنع إعادة التدوير في دبي.

وتفصَل القوارير الزجاجية حسب ألوانها وتسحق ثم يُرسل الزجاج الجاهز لإعادة الصهر إلى مصنّعي الزجاج في دولة الإمارات العربية المتحدة ويخلط مع المواد الأولية لإنتاج قوارير جديدة.

أما القوارير البلاستيكية فتنظف وتقطع إلى شرائح ثُم تُصهر إلى حبيبات وتُرسل إلى الشركات المصنعة لإنتاج أدوات بلاستيكية أخرى، وبذلك تحوّل طيران الإمارات و«الإمارات لتموين الطائرات» آلاف الكيلوغرامات من الزجاج والبلاستيك بعيداً عن مكبّ النفايات كل عام.

وتنفّذ طيران الإمارات العديد من المبادرات الأخرى التي تركز على إعادة استخدام البلاستيك أو استخدام المواد المستدامة حيثما أمكن ذلك.

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