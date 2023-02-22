مطار الشارقة يشارك بمعرض للشحن الجوي في جوهانسبرغ

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك هيئة مطار الشارقة الدولي في النسخة العاشرة من معرض الشحن الجوي في أفريقيا «Air Cargo Africa»، الذي يُقام في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا خلال الفترة الممتدة حتى الغد.

وتحرص الهيئة على المشاركة في هذا الحدث لتستعرض تجاربها الناجحة، باعتبار مطار الشارقة مركزاً رائداً للشحن في الشرق الأوسط، وإدراكاً منها لأهمية المعرض، الذي يمثّل حدثاً دولياً رئيسياً يجمع نخبة من صناع القرار وقادة قطاع الشحن الجوي حول العالم، ويتيح الفرصة أمام الجهات المشاركة لاستعراض ابتكاراتها وخدماتها، إضافة إلى كونه فرصة مثالية لعقد الشراكات وبناء شبكات العلاقات والأعمال، وتبادل خلاصة الخبرات والتجارب.

منصة

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: نحرص على تعزيز حضورنا في الأحداث والفعاليات الدولية، وأبرزها معرض الشحن الجوي في أفريقيا، الذي يشكّل منصة لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الابتكارات والتجارب مع روّاد صناعة الشحن ووكلاء الشحن الجوي. علاوةً على ذلك، يتميز مطار الشارقة بكونه مركزاً رائداً للشحن الجوي في المنطقة والعالم، نتيجة بنيته التحتية المتطورة والحلول الذكية واللوجستية المبتكرة التي يتبنّاها في عملياته، إضافة إلى الخبرة الطويلة التي يمتلكها طاقم العمل في قطاع الطيران والشحن الجوي.

وأضاف: نستعرض مع المشاركين وأصحاب الأعمال التغيرات السريعة والمتواصلة التي يشهدها قطاع الشحن الجوي، ونشارك معهم تجاربنا في مطار الشارقة، والاستراتيجيات المتبعة في تطوير أعمال المطار وزيادة حجم الشحن ومناولة البضائع، إضافة إلى الميزات الاستثنائية التي يتم تقديمها في المطار عن طريق توفير خدمات رائدة بتكاليف تنافسية، ليكون بذلك مركزاً مفضلاً للشحن في المنطقة والعالم.

اجتماعات

وتعقد هيئة مطار الشارقة الدولي العديد من الاجتماعات مع شركات عالمية رائدة لمناقشة آخر التطورات والتوجّهات المستقبلية في صناعة الشحن على الصعيدين المحلي والدولي. ويشهد جناح مطار الشارقة ضمن المعرض إقبالاً واهتماماً لافتاً من قبل المشاركين والزوّار، للتعرّف على الخدمات الرائدة التي يقدمها، والحلول الذكية المبتكرة التي يقدّمها لمتعامليه.

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