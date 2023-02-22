اكتشف سحر حتّا ..عروض جديدة للزوار وإطلالات طبيعية خلابة

المصدر: البيان

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أعلنت منتجعات حتّا من دبي القابضة، وجهة الضيافة المميزة التي تقدم إطلالات طبيعية خلابة، عن إطلاق باقتين جديدتين للزوار، احتفالاً بيوم الأم وشهر رمضان المبارك وغيرها من المناسبات التي تشهدها الفترة الحالية.

وتتضمن باقة حتّا إسكيب الجديدة إقامةً لمدة ليلةٍ واحدة شاملة مختارات سلة الفطور بالإضافة إلى قائمة المشاوي على العشاء. كما يمكن للزوار الاستفادة من باقة المغامرة الشاملة التي تقدم مجموعةً من الأنشطة المتنوعة لعشاق المغامرات، بما فيها الإنزلاق المزدوج بالحبال ورماية السهام وجدار التسلق ورمي الفأس والمشي على الشبكة، بالإضافة إلى التجارب الشيقة مثل القفز الكبير وذا دروب إن في حتّا وادي هب بمنتجعات حتّا. وتبدأ أسعار الباقات من 1,333 درهم إماراتي، حيث يمكن للزوار الحصول على الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة (حسب التوافر)، مع الاستمتاع بمجموعة من وسائل الراحة خلال إقامتهم.

وفى المقابل تتميز باقة حتّا إكسبلور بملائمتها للعائلات، حيث تقدم إقامة لمدة ليلةٍ واحدة مع مختارات سلة الفطور العائلية و أطباق المشاوي على العشاء، بالإضافة إلى إمكانية اختيار تجربتين مجانيتين لكل شخص من بين المشي على الشبكة ورمي الفأس ورماية السهام والقفز الصغير. وتتوفر الباقة بأسعار تبدأ من 899 درهم إماراتي، وتتيح للضيوف الحصول على الوصول المبكر والمغادرة المتأخرة (حسب التوافر)، إلى جانب مجموعة من وسائل الراحة المخصصة للأطفال.

وتتيح منتجعات حتّا لضيوفها قضاء أوقات لا تنسى مع أحبائهم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم للزوار إمكانية تناول وجبة الإفطار مع إطلالةٍ بانورامية على جبال حتّا الساحرة، بالإضافة إلى خصومات تصل إلى 25% على أنشطة المغامرات.

وتتوفر باقتى حتّا إسكيب و حتّا إكسبلور حتى نهاية الموسم، لتشكل أولى عروض الإقامة واللعب الشيقة التي تطلقها منتجعات حتّا. وتشمل خيارات الإقامة في منتجعات حتّا مجموعةً من المساحات الفاخرة، بما فيها منتجع سدر تريلرز، المقطورات الفندقية الأولى من نوعها في المنطقة والمطلّة على سد حتّا؛ ومنتجع دماني لودجز، سلسلة من النزل الجبلية المريحة والمنعزلة؛ والكرفانات، أول متنزه للمقطورات المخصصة للعائلات؛ وحتّا دوم بارك، مجموعة من الخيم الفاخرة على شكل قباب وسط مناظر بانورامية خلابة.

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