12 مليون مسافر على متن رحلات الاتحاد للطيران إلى السعودية منذ 2005

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الاتحاد للطيران عن نيتها رفع رحلاتها إلى السعودية من 54 رحلة أسبوعية حالياً إلى 64 رحلة اعتباراً من صيف 2023. يأتي ذلك فيما نجحت الناقلة منذ تشغيل رحلاتها إلى المملكة في مارس 2005 في نقل أكثر من 12 مليون مسافر.

وقال متحدث باسم الاتحاد في تصريحات صحافية أمس بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس المملكة: إن رحلات الناقلة تطير إلى 4 وجهات سعودية حالياً، هي الرياض وجدة والدمام، إلى جانب رحلات موسمية إلى المدينة المنورة. وتربط الناقلة المملكة عبر أبوظبي بحوالي 60 وجهة على شبكة وجهاتها.

وأظهرت إحصاءات التشغيل أن حوالي 1.4 مليون مسافر طار على متن رحلات الناقلة من وإلى جدة في السنوات الخمس بين 2018 و2022، ما يجعلها أكثر الوجهات إشغالاً للاتحاد للطيران في السعودية، تليها الرياض بحوالي 1.2 مليون مسافر خلال الفترة نفسها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز