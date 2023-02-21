مواصلاً تحقيق أرقامه القياسية.. مطار دبي يستقبل أكثر من 66 مليون مسافر في 2022

المصدر: البيان

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شهد مطار دبي الدولي DXB أداءً استثنائياً خلال عام 2022، إذ ارتفعت حركة المسافرين السنوية إلى نحو 66 مليون مسافر، الأمر الذي ساهم في تحقيق رقم قياسي جديد وتجاوز التوقعات السنوية لأعداد المسافرين خلال العام، في ظل الأرقام غير المسبوقة التي شهدها الربع الأخير من العام نفسه.

أرقام وإحصائيات

وصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال عام 2022 نحو 66,069,981 مليون مسافر، بزيادة قدرها 127% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في أعداد المسافرين خلال الربع الأخير من العام، والتي بلغت حوالي 19,729,155 مسافراً، بزيادة تقدر بـ67% عن أعداد المسافرين خلال الفترة نفسها من العام 2021. وتميّز الربع الأخير من عام 2022 بكونه الأعلى أداءً والأكثر ازدحاماً منذ عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شهر ديسمبر كان أكثر الأشهر ازدحاماً باستقبال نحو 7.1 مليون مسافر، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها حركة المسافرين هذا المعدل منذ عام 2020.

أبرز وجهات السفر الدولية

احتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث عدد المسافرين بإجمالي 9.8 مليون مسافر، ثم جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 4.9 مليون مسافر، تليها المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بنحو 4.6 مليون مسافر. كما تضمنت أيضاً أبرز الوجهات الدولية كل من باكستان بنحو 3.7 مليون مسافر، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي 3 ملايين مسافر، وأخيراً روسيا وتركيا بإجمالي 1.9 و1.6 مليون مسافر على التوالي، واللتان حققتا انتعاشاً بنسبة 100% من مؤشرات التعافي مقارنة بعام 2019.

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2022، تصدرت مدينة لندن القائمة بإجمالي 3 ملايين مسافر، تليها الرياض 2 مليون مسافر، ثم مومباي بـ 1.9 مليون مسافراً، متبوعةً بمدينتي جدة ونيوديلهي لتسجل كل منهما 1.7 مليون مسافر.

ويتصل مطار دبي الدولي DXB بأكثر من 229 وجهة من خلال 88 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة.

الرحلات الجوية

بلغ عدد الرحلات خلال الربع الأخير من عام 2022 نحو 96,701 رحلة، مما ساهم في ارتفاع إجمالي عدد الرحلات خلال العام إلى 343,339 رحلة، بزيادة سنوية قدرها 47%. كما سجل متوسط عدد المسافرين في كل رحلة خلال هذه الفترة نحو 204 مسافر، مرتفعاً بنسبة 33% على أساس سنوي.

الشحن

بلغت خدمات شحن البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 420,125 طناً من الشحن الجوي خلال الربع الأخير من عام 2022، مسجلة تراجع بنسبة 31.7% مقارنة بحجم الشحن الجوي خلال نفس الفترة من عام 2021 والتي سجلت حوالي 614,834 طناً. ووصل إجمالي الشحن الجوي خلال العام 2022 إلى نحو 1,727,815 مليون طناً، متراجعاً بنسبة 25.5% نتيجة لعودة معظم رحلات الشحن الجوي إلى مطار دبي ورلد سنترال (DWC) واستعادة كامل الطاقة الاستيعابية لطائرات الشحن من أجل نقل المسافرين طوال العام.

الأمتعة والمدة الزمنية للانتظار في المطار

تمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي DXB، من التعامل مع 62.2 مليون حقيبة خلال عام 2022، مُسجلاً أعلى أداءً للمطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بنسبة 99.8% (أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها). أما بالنسبة إلى تسليم الأمتعة عند الوصول، تم تسليم 92% من جميع الأمتعة في غضون 45 دقيقة*. وتمثل مؤشرات الأمتعة التي تم تحقيقها خلال عام 2022 نسبة 86.2% من إجمالي عدد الأمتعة التي تم التعامل معها خلال عام 2019.

سجل متوسط المدة الزمنية المتوقعة للانتظار في مطار دبي الدولي DXB أقل من 13 دقيقة لأكثر من 95.48% من المسافرين القادمين عبر صالات الوصول، في حين وصلت المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين لمدة أقل من 5 دقائق وفقاً لنحو 96.24% من إجمالي عدد المسافرين. وجاء متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة إلى أقل من 3 دقائق لـ 96.38% من إجمالي عدد المسافرين**.

وتعليقاً على الأداء الاستثنائي الذي شهده مطار دبي الدولي بتحقيقه بداية قوية ونظرة إيجابية لبداية العام الجديد، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "لقد توقعنا مسبقاً أن يشهد عام 2022 نمواً وانتعاشاً كبيراً في قطاع الطيران، ولكن أعداد المسافرين فاقت تلك التوقعات، الأمر الذي شكل حافزاً لنا لمواجهة هذا التحدي وتحويله إلى فرصة لتحقيق التميُّز على مستوى العالم. فقد تمكنا من استيعاب النمو المطرد في أعداد المسافرين على مدار العام، وذلك بفضل التخطيط الاستراتيجي والتعاون المستمر مع كافة شركائنا الاستراتيجيين، فضلاً عن التفاني والإخلاص في العمل من جانب جميع فرق العمل التي دأبت على تقديم خدمات وفق أرقى المستويات العالمية."

وفي حديثه عن التوقعات الأولية لعام 2023، أضاف غريفيث: "يتميز قطاع الطيران بديناميكية عالية وتأثير قوي على الصعيد العالمي، فعادة ما يكون هناك تطورات مستمرة على مدار السنوات وهو ما نتوقعه خلال عام 2023، حيث تشير التوقعات الأولية لحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى استقبال نحو 78 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، خاصة في ظل استضافة دبي للعديد من الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى بما يشمل معرض دبي للطيران، ومؤتمر المناخ COP28، لذا ننطلق بثقة وجاهزية كبيرة لعام مليئ بالتحديات والفرص الجديدة. هناك ثلاث ركائز على رأس قائمة أولوياتنا لعام 2023 تتمثل في المسافرين، الموظفين، والاستدامة، مشكلين محاور رئيسية لدعم مكانتنا الريادية كأكثر المطارات الدولية ازدحاماً حول العالم، والحفاظ على صدارتنا ضمن قائمة رواد قطاع الطيران العالمي.

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