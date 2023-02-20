حتا كاياك.. رحلة بين أحضان الطبيعة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزخر دولة الإمارات بالعديد من الوجهات السياحية المميزة، التي توفر للزوار من المواطنين والمقيمين والسائحين من مختلف دول العالم، أفضل التجارب السياحية، إذ يمكن لعشاق الطبيعة الاستمتاع بالأجواء الساحرة في معظم مناطق الدولة التي توفر لهم تجربة سياحية مميزة للتمتع بالاسترخاء والاستجمام، وفي إمارة دبي بشكل عام، ومنطقة حتا بشكل خاص هناك العديد من الوجهات الاستثنائية التي تقدم للزوار تجربة فريدة من نوعها، ويأتي في مقدمتها «حتا كاياك» في سد حتا، الذي برز خلال السنوات الماضية بوصفه إحدى المحطات السياحية التي يقصدها الزوار من مختلف دول العالم.

وتمنح بحيرة سد حتا العذبة المليئة بالأسماك الملونة والمحاطة بالحياة البرية وسط الجبال الشاهقة عشاق الطبيعة من زوارها تجربة مميزة لركوب القوارب في مياه حتا الهادئة التي تعد من أمتع الوجهات الطبيعية الخلابة في الإمارات، وممارسة رياضة التجديف أو الكاياك، التي تعد من الرياضات البدنية الممتعة التي يمكن ممارستها بشكل فردي أو جماعي من قبل الرجال والنساء المحترفين والهواة، وقضاء تجربة مميزة لعشاق المغامرة وسط أحضان الطبيعة.

جبال

ويشاهد زوار سد حتا عشرات القوارب الصغيرة «الكاياك» راسية على ضفاف المياه أمام كشك صغير مكتوب عليه «Hatta Kayak» بأحجام وألوان مختلفة، وأخرى يجدف بها سياح من مختلف الجنسيات حول العالم يكتشفون فيها جمال الطبيعة الذي شكلته الجبال الشاهقة التي تحيط بالسد من مختلف الجهات، وهم يلتقطون الصور ويستمتعون بالأجواء الفريدة التي تصنعها الرحلة بين مياه السد الصافية.

وأصبح سد حتا خلال السنوات الماضية مقصداً مهماً لمحبي رياضة التجديف، مع سهولة الوصول لمدينة حتا بموقعها المتوسط بين مختلف الإمارات، ومع وفرة القوارب، التي تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، حيث يمكن استئجارها وفق المناسب للزائر، ومن أشهرها قوارب «الكاياك»، التي تتيح لزوار السد فرصة التجديف بين الجبال، كما تساعد المياه الهادئة وراء السد إلى زيادة الاستمتاع بالتجربة، مع عدم وجود ما يدعو إلى القلق بسبب التقلبات الجوية، وهو ما يتيح للأسرة القيام بنزهة رياضية بالقوارب والاستمتاع بالطقس الجميل، الذي تشتهر به مدينة حتا في شهور الشتاء، ولا يقتصر ما يقدمه المشروع على النشاط البدني الذي تتيحه رياضة التجديف، بل إن اللحظات مصحوبة بنشاط تأملي واستطلاعي لتلك البيئة البرية المتنوعة، مثل أنواع الحيوانات البرية التي تعيش في محمية سد حتا، مثل الوعل والغزال والقط البري، إضافة إلى الاسترخاء في قلب المياه الصافية.

كما أن بحيرة سد حتا تعتبر من أكثر الأماكن جاذبية وهدوءاً طبيعياً، ولذلك يقصدها الزوار للاستمتاع والاسترخاء وأخذ قسط من الهدوء والراحة الجسدية، وأيضاً النفسية.

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