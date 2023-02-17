دبي باركس آند ريزورتس تفتتح أكبر متنزه لألعاب القفز الهوائية الحرّة في العالم

المصدر: البيان

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افتتحت دبي باركس آند ريزورتس رسمياً اليوم متنزه ألعاب القفز الهوائية العملاق «JumpX» في ريفرلاند™ دبي، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لـ «أكبر قلعة قفز قابلة للنفخ» في العالم.

ويمتد «JumpX» على مساحة شاسعة تبلغ 1,262 متراً مربعاً (13,584 قدم مربعة)، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأروع مغامرات القفز في هذا المتنزه المميز، الذي يحلق بضيوفه إلى عالم من المرح والترفيه. شهد الافتتاح تقديم الشهادة الرسمية من قبل المحكّم المعتمد من موسوعة غينيس للأرقام القياسية™ إلى فرناندو إيروا، الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للترفيه، الذي أبدى اعتزازه بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن سعداء اليوم بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية™، وبتوفير تجربة عائلية مميزة أخرى في دبي باركس™ آند ريزورتس. نفخر بإضافة «JumpX» إلى قائمة الأرقام القياسية العالمية كمرفق جديد يتماشى ورؤيتنا في الإسهام بقوة في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة في العالم."

يفتح المتنزه أبوابه يومياً خلال موسم الشتاء من الساعة 2 بعد الظهر إلى 8 مساءً، حيث يقدم لضيوفه مناطق متنوعة للمغامرات، وجدران التسلق، وأنفاق، وحواجز موزّعة على مستويات متعدّدة. كذلك يرحب «JumpX» باستضافة مختلف أنواع الفعاليات، بما فيها تلبية جميع مستلزمات ضيوفه الراغبين بإقامة حفلات أعياد الميلاد، أو حفلات ذات طابع خاص، أو فعاليات مؤسسية، كما يمكن استئجار المكان لإقامة المناسبات الخاصة.

وسيحصل حاملو التذاكر السنوية، والضيوف المقيمون في أي من فنادق دبي باركس آند ريزورتس أو ضيوف مطاعم متنزه ريفرلاند™ على أسعار خاصة. يمكن لزوار اليوم الواحد لمتنزه ريفرلاند™ شراء التذاكر مباشرة من «JumpX» بدءاً من 60 درهما للساعة الواحدة، أو عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني: www.dubaiparksandresorts.com.

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