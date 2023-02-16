الاتحاد للطيران تطلق خدمات إلى البرتغال ورحلات صيفية إلى إسبانيا واليونان

المصدر: أبوظبي- البيان

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تعتزم الاتحاد للطيران توسعة شبكة وجهاتها لموسم الصيف خلال العام الجاري بإطلاق رحلات جديدة بين أبوظبي ولشبونة اعتباراً من 2 يوليو.

ومع حلول الصيف، يمكن للمسافرين الذين يتطلعون لقضاء عطلة صيفية مميزة في العاصمة البرتغالية، حجز واحدة من الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة المقررة أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: بصفتها واحدة من أقدم المدن في أوروبا الغربية، تعتبر لشبونة المدينة الساحلية المدهشة، بوابة لاستكشاف المزيد مما يقدم هذا البلد الجميل وما يتمتع به من ثقافة غنية وقلاع تاريخية وحياة ليلية مفعمة بالنشاط والدفء وحسن الضيافة. وستسهم خدمتنا الجديدة بتعزيز الروابط التجارية والسياحية بين الإمارات والبرتغال، ونحن ممتنون للدعم الذي قدمته السلطات البرتغالية لنتمكن من توفير هذا الجسر الجوي الهام بين البلدين.

وجهات أخرى

وإلى جانب إطلاق خدمة الرحلات إلى لشبونة، تعتزم الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها الموسمية الصيفية إلى مالقا المدينة الساحلية الإسبانية، وجزيرة ميكونوس اليونانية. وستسيّر الاتحاد للطيران رحلتين في الأسبوع إلى مالقا أيام الأربعاء والأحد، اعتباراً من 18 يونيو. وتشتهر المدينة التي تتربع على امتداد خور واسع بإطلالاته الرائعة على البحر المتوسط وأكثر مدن إسبانيا الساحلية طلباً للزيارة، بشواطئها الرملية الممتدة لأميال، وبثقافتها الغنية ومطبخها الشهي.

كما يمكن للمسافرين الراغبين بزيارة جزيرة ميكونوس، المتربعة في عمق المياه الزرقاء لبحر إيجة، حجز إحدى الرحلتين التي توفرهما الاتحاد للطيران أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة اعتباراً من 16 يونيو 2023. وتعرف ميكونوس بشواطئها النظيفة عالمية المستوى، ومطاعمها وأنشطة الترفيه فيها، بالإضافة إلى الكثير من الفرص والخيارات للتعرف إلى الجزيرة واستكشاف المزيد عن التاريخ الإغريقي العريق، خاصة وأن الجزيرة تعتبر واحدة من أجمل الجزر الصيفية في أوروبا. ومع إضافة وجهة لشبونة ومالقا وميكونوس، تتيح الاتحاد للطيران للضيوف المسافرين ما يقرب من 160 رحلة أسبوعياً إلى 61 وجهة في أوروبا هذا الصيف، بزيادة تصل إلى 20 % في أعداد المقاعد المتوافرة مقارنة مع 2022.

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