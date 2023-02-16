ويز إير أبوظبي تسير رحلات إلى المدينة المنورة بأسعار تبدأ من 219 درهماً

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في الإمارات، بدء تسيير رحلات يومية إلى المدينة المنورة. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة على الهواتف المحمولة، بأسعار تبدأ من 219 درهماً فقط.

وقال يوهان إيدهاجن، الرئيس والعضو المنتدب لشركة ويز إير أبوظبي: «تتميز السعودية بمزيج رائع من فرص السفر، ويسعدنا تعزيز قطاع السياحة السعودي من خلال توفير رحلات ميسورة التكلفة إلى المدينة المنورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتعزيز الترابط بين الإمارات والسعودية، من خلال توفير تجارب سفر فريدة للمسافرين من عشاق المغامرة عبر خطوط شبكتنا المتنامية. ونتطلع في ويز إير لاستقبال المسافرين قريباً على متن طائراتنا الحديثة والمستدامة».

وقال المهندس سفيان عبدالسلام مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات: «يسُرنا انضمام شركة ويز إير أبوظبي إلى شبكتنا وذلك برحلات يومية بين المدينة المنورة وأبوظبي، ما يعكس التزام شركة طيبة لتشغيل المطارات باستراتيجيتها الرامية لتوسيع خيارات السفر، إلى جانب تعزيز الربط الدولي لمطار المدينة المنورة الذي يعتبر إحدى البوابات الرئيسية إلى المملكة العربية السعودية، فضلاً عن توفير بدائل سفر مريحة وبأسعار معقولة للعملاء من المسافرين».

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وألماتي ونورسلطان (كازاخستان) وعمّان والعقبة (الأردن) وأنقرا (تركيا) وأثينا وسانتوريني (اليونان) وسمرقند وطشقند (أوزباكستان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) والمدينة المنورة والدمام (السعودية) والكويت (الكويت) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماليه (المالديف) ومسقط وصلالة (عُمان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

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