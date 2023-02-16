مستقبل التصميم والتجديد بمعرضين للطيران في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل التحضيرات لإقامة معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، في مارس، بالتزامن مع توقعات نمو قطاع الطيران بشكل ملحوظ خلال العقد المقبل، مع تسجيل منطقة الشرق الأوسط ثاني أعلى معدل للطلب عالمياً على خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات خلال الأعوام العشرة المقبلة بعد الهند.

وتتوقع التقديرات الدولية ارتفاع الطلب على الخدمات المعنية من 7.8 مليارات دولار في 2022، إلى 12.9 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 5.8 %. ويعتمد التوسع في السوق على عوامل عدة، منها: تسارع التوسع الحضري، والاقتصادات النامية، وارتفاع معدلات السفر لأغراض العمل والترفيه، إلى جانب عوامل خارجية، تشمل: استخدام الطائرات، وارتفاع أعداد حركة النقل الجوي، وحجم الأسطول.

وتظهر معدلات النمو نفسها في السوق العالمية لتصميم مقصورات الطائرات، المتوقع لقيمتها أن ترتفع من 24.8 مليار دولار في 2022، إلى 36.4 مليار دولار بحلول 2027. وترجع الزيادة إلى ارتفاع الطلب على حلول الترفيه الجوي، وأنظمة الاتصال، ومقاعد الدرجة الاقتصادية الممتازة، إضافة إلى ازدياد الطلبات على الطائرات الجديدة. وتعود حصة كبيرة من نمو السوق إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع توقعات بأن تسجل نمواً سنوياً يتجاوز 6 % بين 2023 و2028.

فيما تستعد الجهات الفاعلة في سلسلة توريد الطيران من جميع أنحاء العالم، للاجتماع في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات 2023؛ بهدف استكشاف أحدث الاتجاهات والرؤى، والتقنيات والابتكارات العالمية، التي ترسم ملامح مستقبل القطاع.

وتقام الفعاليتان في مساحة مشتركة يومي 1 و2 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدمان برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية المعمقة والعروض التقديمية القيمة. كما يشهد المعرضان مشاركة أكثر من 40 خبيراً متخصصاً لتقديم استشارات عملية حول كيفية التعامل مع تقلبات السوق واستكشاف أحدث الاتجاهات.

وتسلط منصة «غو لايف ثياتر»، الضوء على أبرز الموضوعات التخصصية في القطاع، بما فيها تحديات سلسلة التوريد والمستقبل، ورؤى شركات الطيران وخدمات الصيانة والإصلاح والتجديد بشأن أهم التحديات، والقوى العاملة والكفاءة، إضافة إلى المحركات والاستدامة، والاتجاهات الرقمية والتقنيات المبتكرة. كما تقدم منصة (Onboard Hub) بنسختها الأولى، تشكيلة متنوعة من المنتجات المبتكرة، والعروض التقديمية التقنية، وغيرها من ورش العمل والمقابلات.

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