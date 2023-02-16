34 ألف رحلة للناقلات الوطنية في يناير

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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سجلت الناقلات الوطنية، طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية للطيران، والعربية للطيران أبوظبي، تشغيل 33922 رحلة خلال يناير الماضي بنمو 36 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصل فيه عدد الرحلات إلى 24942 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الناقلات الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في استعادة مستويات ما قبل الجائحة ولم يتبقَ لها سوى نحو 3000 رحلة للوصول إلى مستويات يناير من العام 2019 والذي شغلت فيه الناقلات 36971 رحلة.

وكشفت البيانات عن أن طيران الإمارات شغلت 13218 رحلة خلال يناير الماضي مقارنة بـ9895 رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 33.58 %، في حين ارتفع عدد رحلات فلاي دبي من 6435 رحلة في يناير 2022 إلى 8836 رحلة في يناير 2023 بزيادة 37.3 %، بينما ارتفع عدد رحلات الاتحاد للطيران بنسبة 40.2 % ليصل إلى 4894 رحلة مقارنة بـ3490 رحلة في يناير 2022، وارتفع عدد رحلات العربية للطيران بنسبة 27 % ليصل إلى 5863 في يناير الماضي مقارنة بـ4615 في يناير 2022، وتضاعف عدد رحلات العربية للطيران أبوظبي من 511 رحلة إلى 1111 رحلة في يناير الماضي.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 130 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران، و114 وجهة لفلاي دبي، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مراكز عملياتها الخمسة في الإمارات والمغرب ومصر.

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