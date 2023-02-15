نتائج 2022 تفتح آفاقاً مبشرة لسياحة دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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حقق قطاع السياحة والضيافة في دبي نموا مذهلا في 2022، ما يفتح أفاقاً مبشرة بتحقيق نتائج قياسية في العام الحالي.

وقال تقرير للمجلس العالمي للسفر والسياحة أمس أن القطاع السياحي تعافى بشدة في 2022، ومن المتوقع أن يساهم في اقتصاد دبي بنحو 46 مليار درهم في 2022.

وقال التقرير أن دبي أظهرت علامات مرونة ونمو مذهلة، في ظل الجاذبية الكبيرة التي تحظى بها للسياح الدوليين.

وتوقعت شركة «كيه بي إم جي» الهولندية للاستشارات آفاقاً مبشرة للقطاع بما فيه الضيافة العام الجاري في ضوء النتائج القوية التي حققها القطاع العام الماضي. وأفاد تقرير للشركة عن سوق الضيافة في الإمارات بأن متوسط الإشغال في فنادق دبي بلغ العام الماضي 72.5 %، بارتفاع 8 %، مقارنة مع 2021.

وذكر التقرير أن دبي شهدت العام الماضي أعلى نسبة إشغال فندقي منذ 15 عاماً. وأضاف أن السياح الهنود تصدروا الجنسيات كافة في عدد ليالي المبيت، ذلك أن عدد الهنود الذين زاروا دبي العام الماضي بلغ 1.4 مليون زائر. وبلغ متوسط عائد الغرفة 674.25 درهماً، بارتفاع 22 %، مقارنة مع 2021.

وارتفعت إيرادات الفنادق عن غرفها المتاحة على مدار 2022 إلى 488.79 درهماً، بنمو 37 %، مقارنة مع 2021. وذكر التقرير أن الإمارات تتمتع الآن بواحدة من أغنى أسواق الضيافة في المنطقة، وتوقّع أن تنمو السوق بنسبة 25 % العام الحالي.

كما توقّع أن تستقبل دبي في فنادقها 40 مليون زائر بحلول 2031. ومع هذه النتائج ارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 804 منشآت بنهاية 2022، بزيادة 6.5 % مقارنة بنحو 755 منشأة في نهاية 2021.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن عدد المنشآت الفندقية زاد 8.5 %، مقارنة بنحو 741 منشأة جديدة في نهاية 2019، ما يعني إضافة 63 منشأة فندقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 146 ألفاً و496 غرفة وشقة فندقية في نهاية ديسمبر، مقارنة بنحو 137 ألفاً و950 غرفة وشقة فندقية في نهاية 2021.

ومن إجمالي الغرف قيد الإنشاء بالإمارات البالغ 34855 غرفة عبر 135 مشروع عقاري فندقي قائم حاليا هناك 68% منها في دبي بواقع 23549 غرفة عبر 85 مشروعا وفق تقرير لمنصة «توب هوتيل بروجتكس».

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة متوسطاً لمعدل الإشغالات وصل إلى 73 % في نهاية العام الماضي. وتعد معدلات الإشغال في فنادق دبي المسجلة في العام الماضي من أعلى المعدلات في العالم.

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