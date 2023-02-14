6.5 % زيادة في أعداد المنشآت الفندقية بدبي خلال 2022

المصدر: وام

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ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة إلى 804 منشآت بنهاية العام الماضي 2022، بزيادة بنسبة 6.5% مقارنة بنحو 755 منشأة في نهاية 2021، وذلك لمواكبة النمو السريع لقطاع السياحة والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين.

وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن عدد المنشآت الفندقية في الإمارة زاد بنسبة 8.5% مقارنة بنحو 741 منشأة جديدة في نهاية ديسمبر 2019، ما يعني إضافة 63 منشأة فندقية جديدة على مدار الثلاثة أعوام الماضية.

وارتفع عدد الغرف الفندقية التي توفرها هذه المنشآت إلى 146 ألفا و496 غرفة وشقة فندقية في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 137 ألفا و950 غرفة وشقة فندقية في نهاية 2021، ومقابل 126 ألفا و120 غرفة وشقة فندقية في نهاية 2019.

وتوزعت المنشآت الفندقية في الإمارة بواقع 270 فندقاً مصنفة بين فئة "ثلاث نجوم" و"نجمة" توفر 28.5 ألف غرفة فندقية، و189 فندقاً من فئة "أربع نجوم" توفر 42.5 ألف غرفة، و151 فندقاً من فئة "خمس نجوم" توفر 49.5 ألف غرفة.

وشملت المنشآت الفندقية في إمارة كذلك 112 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوي توفر 12.78 ألف شقة و82 منشأة للشقق الفندقية الفخمة توفر 13.1 ألف شقة.

وسجلت المنشآت الفندقية في الإمارة متوسط لمعدل الإشغالات وصل إلى 73% في نهاية العام الماضي، حيث بلغ متوسط إشغالات الفنادق المصنفة بين "ثلاث نجوم" و"نجمة" نحو 74% والفنادق من فئة "أربع نجوم" نحو 72% و"خمس نجوم" نحو 70%، فيما بلغ متوسط إشغالات الشقق الفندقية الفخمة 77% والشقق الفندقية المتوسطة 79%.

وتعد معدلات الاشغال في فنادق دبي المسجلة في العام الماضي واحدة من أعلى المعدلات في العالم مقارنة بنسبة 67% المسجلة في عام 2021، مع اقترابها من مستويات عام 2019 والذي سجل فيه ما نسبته 75%.

ووفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، سجلت مدة إقامة نزلاء الفنادق خلال العام الماضي نحو 3.9 ليلة فندقية، مقابل 3.4 ليلة في العام 2019، في حين وصل الغرف المحجوزة إلى نحو 37.43 مليون ليلة مبيت، مقابل 31.47 مليون ليلة مبيت في 2021، و32.11 مليون ليلة مبيت في 2019.

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