1.2 مليار أرباح «العربية للطيران» بزيادة 70 %

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران» تحقيق نتائج مالية قياسية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث ضاعفت الشركة أرباحها وعدد المسافرين على متن رحلاتها مقارنة بالعام السابق، وواصلت خططها التوسعية محققة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 1.2 مليار درهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بـ720 مليون درهم للعام 2021. ووصل حجم إيرادات الشركة إلى 5.2 مليارات، بزيادة نسبتها 65% مقارنة بالإيرادات المسجلة في 2021 والبالغة 3.2 مليارات درهم. وقدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 12.8 مليون مسافر في 2022 انطلاقاً من مراكز عملياتها السبعة في الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان، مسجلة بذلك زيادة قدرها 90 % مقارنة بعدد المسافرين في العام السابق والبالغ 6.8 ملايين مسافر.

توزيعات مقترحة

وأوصى مجلس إدارة «العربية للطيران» بتوزيع 15 % من رأس مال الشركة كأرباح للمساهمين، أي بمقدار 15 فلساً لكل سهم. وتم تقديم هذا المقترح عقب اجتماع مجلس إدارة «العربية للطيران»، حيث سيتم طرح هذه التوصية للتصديق عليها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها مجموعة «العربية للطيران» خلال عام 2022 الأفضل في تاريخ الشركة. ويدل الأداء التشغيلي والمالي على مدى فعالية أنموذج الأعمال الذي نتبعه وكفاءة فريق الإدارة فضلاً عن استراتيجية النمو الطموحة. وعلى الرغم من استمرار التحديات في عام 2022، إلا أن صناعة الطيران بدأت بالعودة إلى طبيعتها.

الربع الرابع

وخلال الربع الأخير، سجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية قدرها 356 مليون درهم، أقل بنسبة 24 % مقارنة بأرباح بالربع الأخير 2021 البالغة 467 مليون درهم، والتي تأثرت بشكل مباشر بارتفاع هامش العائدات وانخفاض أسعار الوقود. وفي 2022، أضافت «العربية للطيران» 24 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر وأرمينيا وباكستان.

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