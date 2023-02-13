مليون مقعد على الرحلات بين الإمارات والسعودية خلال فبراير

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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ارتفع حجم السعة المقعدية بين الإمارات والسعودية إلى 1.034 مليون مقعد خلال فبراير الجاري، بنمو 3.5 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2019 التي سبقت الجائحة، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران. وأظهرت البيانات أن حركة الطيران بين الإمارات والسعودية حلت في المركز 11 عالمياً من حيث أنشط خطوط الطيران بين دولتين فيما تشير بيانات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات أن الناقلتين تشغلان نحو 114 رحلة أسبوعياً.

وتصل رحلات طيران الإمارات إلى وجهات رئيسية في المملكة مثل جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام، بينما تغطي شبكة فلاي دبي 11 وجهة تشمل المدينة المنورة والقصيم والرياض وجدة، والعلا والدمام، وتبوك وأبها وينبع وحائل والطائف في حين تخدم «العربية» 9 وجهات تضم الطائف وينبع والجوف والقصيم وجدة والرياض والدمام والمدينة المنورة وحائل، بينما تطير «الاتحاد» إلى جدة، الرياض، المدينة المنورة والدمام. وتشغل الناقلات السعودية عشرات الرحلات بين المطارات السعودية ومطارات الإمارات .

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