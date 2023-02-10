جمارك دبي تواكب طفرة السياحة البحرية

المصدر: دبي- البيان

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تواكب جمارك دبي الطفرة التي تشهدها السياحة البحرية في دبي، بتقديم خدمات جمركية متطورة ورائدة عالمياً، في مباني ميناء راشد، والواجهة البحرية «دبي هاربر».

وتعاملت إدارة عمليات المسافرين مع 2.37 مليون حقيبة لنحو 1.29 مليون مسافر، على متن 585 رحلة بحرية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو ما يؤكد دور جمارك دبي في مساندة الجهود الحكومية لتطوير قطاع السياحة البحرية، وجعله أحد أهم الروافد الاقتصادية. وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين أن الإدارة تعمل على مواكبة زيادة أعداد المسافرين القادمين، بابتكار خدمات استباقية تعتمد أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتي تشمل تحسين كفاءة عمليات التفتيش، وتسريع الإجراءات الجمركية.

وقال: نعمل على زيادة التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء الاستراتيجيين العاملين في قطاع السياحة البحرية لتعزيز النمو الذي يشهده القطاع، ونحرص على تقوية التعاون والتنسيق مع شركات الرحلات البحرية لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث تعاملنا مع نحو 300 رحلة بحرية، وما يفوق 697 ألف حقيبة خلال العام الماضي.

من جانبه أشار فلاح السماك مدير إدارة مبنى المطار رقم 2 في إدارة عمليات المسافرين إلى الجهود المبذولة من جمارك دبي لدعم القطاع السياحي، حيث تقوم الدائرة وبصفة دورية بابتكار خدمات تسهم في شكل مباشر في أتمتة الإجراءات الجمركية وتسريع تدفق المسافرين، سواء كانت هذه الإجراءات في مباني مطار دبي الدولي، مراكز الوجهات البحرية التي تمتاز بها دبي.

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