كولكاتا.. سابع وجهات «العربية أبوظبي» في الهند

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية أبوظبي»، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، إطلاق وجهة جديدة تربط بين أبوظبي وكولكاتا في الهند. ومن المقرر أن تسير الخدمة الجديدة بين مطاري «أبوظبي الدولي» و«كولكاتا» بمعدل 3 رحلات أسبوعياً بدءاً من 15 مارس المقبل.

خيارات

وصرّح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، قائلاً: «يسعدنا إطلاق الوجهة الجديدة التي توفر لمتعاملينا خيارات سفر أوسع في الهند، وتمكننا كولكاتا، الوجهة النابضة بالحياة، تزويد متعاملينا بفرص أكثر، وأسعار معقولة، بغرض العمل والترفيه، وتبادل الثقافات بين البلدين».

وأضاف: «تواصل «العربية أبوظبي» التزامها بتوفير تجربة سفر فريدة لمتعامليها، فضلاً عن خدمات القيمة المضافة. فيما نتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا».

بينما تمضي «العربية أبوظبي» في تلبية احتياجات متعامليها من خلال توسيع شبكة وجهاتها، لتصل اليوم إلى 28 وجهة مباشرة من مطار أبوظبي الدولي، في حين أن الخدمة الجديدة إلى كولكاتا، تعد الوجهة السابعة للناقلة في الهند، بعد كل من: كوتشتين، وكاليكوت، وتريفاندروم، وتشيناي، ومومباي، وأحمد آباد.

أسطول

وتشغّل مجموعة «العربية للطيران» أسطول طائرات «إيرباص A320» و«إيرباص A321»، التي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها انتشاراً حول العالم، إذ تمتاز بتوفير الراحة للركاب بفضل مقاعدها الواسعة، التي تتفوق على أي مقصورة ركاب اقتصادية. كما أن الطائرة مجهزة بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة، تتيح للركاب مشاهدة مجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي، مباشرة عبر أجهزتهم الترفيهية.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وكولكاتا عبر زيارة الموقع الشبكي لـ«العربية للطيران»، أو بالتواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو من خلال وكلاء السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز