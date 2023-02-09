«سياحة عجمان» تروّج للإمارة في السوق الهندي

المصدر: عجمان - البيان

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نظّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان «سياحة عجمان»، حفل استقبال خاصاً بممثلي شركات السفر والسياحة في الهند، وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ومجموعة من الإعلاميين؛ بهدف الترويج للمقومات السياحية والترفيهية والمشاريع الجديدة وفرص الأعمال المتوفّرة في إمارة عجمان، بالإضافة إلى تعزيز استقطاب السيّاح من مختلف أنحاء الجمهورية الهندية، وذلك قبيل انطلاق فعاليات معرض «ساتي 2023»، الذي يقام في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

تبع حفل الاستقبال، حضور وفد «سياحة عجمان» لمعرض «ساتي 2023» السياحي، المتخصص بقطاع السفر والسياحة في منطقة جنوب آسيا، الذي يقام في مدينة نيودلهي، بمشاركة العديد من الشركات الهندية والعالمية، ويجمع صناع القرار وممثلي الهيئات الحكومية، وأكبر شركات السفر والسياحة العالمية، مع نظرائهم في منطقة جنوب آسيا ومن السوق السياحية الهندية بشكل خاص.

فرص خارجية

وسعت «سياحة عجمان» من خلال زيارة المعرض، الذي يشكّل ملتقى رئيساً للتعرف إلى الجهات السياحية المشاركة، إلى استكشاف فرص خارجية وبناء شراكات دولية وتوطيد أواصر التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة من خلال إتاحة المجال لتبادل العروض والخبرات، وتقديم حزم ترويجية مميزة للسياح الراغبين في زيارة الإمارة من السوق الهندي، حيث عقد وفد الدائرة على مدار ثلاثة أيام، سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من ممثلي القطاع السياحي والجهات المعنية من مديري المنشآت الفندقية ووكلاء السفر والسياحة ومنظّمي الجولات السياحية والفعاليات والإعلاميين للإطلاع على مستجدات القطاع السياحي في عجمان.

تضمنت المشاركة لقاءات فردية وعروضاً تقديمية مفصّلة قدّمها وفد «سياحة عجمان» خلال الاجتماعات، تمحورت حول الفرص القائمة والمقبلة في قطاع السياحة في الإمارة، سواء بغرض الأعمال والاستثمارات أو الترفيه، التي نالت اهتمام الشركاء المحتملين وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين.

يأتي تواجد الوفد في الهند ضمن الاستراتيجية الشاملة للدائرة؛ بهدف التسويق والترويج للبيئة السياحية المميزة في عجمان، وإقامة شراكات تجارية وعلاقات عمل مباشرة مع جهات خارجية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الوجهات والمشروعات الجديدة في عجمان، التي تقدّم للسياح من الهند تجربة سياحية استثنائية متكاملة للجميع باختلاف اهتماماتهم وفئاتهم العمرية.

نمو

ويشير تقرير دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى نمو عدد السيّاح القادمين من الهند إلى 15% خلال العام الماضي، مقارنةً بالعام الأسبق، وتحتلّ الهند المركز الثاني بين الأسواق العالمية المصدرة للسيّاح للإمارة. وعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال 2022، حقّق القطاع السياحي في عجمان نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الإيرادات الإجمالية للقطاع الفندقي حوالي 9%، فيما زادت نسبة السيّاح من خارج الإمارات 26%، وزاد متوسط سعر الغرف 14% مقارنةً بسابقه 2021.

ووفقاً لتقرير «إس.تي.آر»، احتلت عجمان المركز الأول في الإمارات بنسبة إشغال فندقي 80%، وبفارق 7% عن أقرب وجهة سياحية في الدولة.

سوق مهم

وفي هذا الإطار، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: «لطالما كانت الهند من الأسواق الرئيسة والمهمة لإمارة عجمان، لذا سعينا للوصول إلى السيّاح والزوار المحتملين في الهند واستقطاب أعداد أكبر منهم، ولذلك تزيد هذه الزيارات واللقاءات من فرص استقبال المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادهم منذ مطلع العام الجاري».

وأوضح أن الإمارة شهدت أخيراً، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان، إطلاق حزمة متنوعة من المشروعات السياحية والتنموية المتميزة، شملت وجهات سياحية وتراثية وبيئية، تشكّل قيمة إضافية لإثراء تجربة السيّاح والزوّار، وتدعم مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، كما من شأنها تعزيز مكانة عجمان على خارطة السياحة العالمية.

تطوير مستمر

وأكّد الهاشمي أن إمارة عجمان نجحت في توطيد علاقتها الاستراتيجية مع السوق الهندية؛ بفضل تنوّع المنتج السياحي والخدمات المميزة التي تقدّمها للزوّار، كما «نسعى بشكل دائم إلى تطوير قطاعنا السياحي؛ من أجل الاستفادة من الزخم السياحي الكبير، الذي يقدّمه السوق الهندي، الذي يعد مصدراً مهماً لرفد وتنشيط القطاع السياحي في عجمان».

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