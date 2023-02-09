"مطارات أبوظبي" تستقبل 15.9 مليون مسافر خلال 2022

المصدر: البيان

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أعلنت شركة مطارات أبوظبي، المشغل للمطارات الخمسة في إمارة أبوظبي، اليوم عن نتائج حركة المسافرين للعام 2022، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2022، حيث بلغ مجموع أعداد المسافرين حوالي 15.9 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار صير بني ياس، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعكس النتائج الإيجابية لحركة المسافرين التي كُشف عنها على هامش "القمة العالمية للشحن" في أبوظبي، ما تشهده الشركة من نمو كبير في مجالات رئيسية شملت حركة الرحلات الجوية، التي بلغ مجموعها 194,667 رحلة جوية سجلتها مطارات أبوظبي الخمسة خلال عام 2022.

كما سلّطت النتائج الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه مطارات أبوظبي في استيعاب المسافرين الوافدين إلى الدولة بغرض السياحة والأعمال، وكذلك المكانة المتنامية التي تشهدها كواحدة من المطارات الأكثر شعبية لدى الأفراد المغادرين من وإلى الوجهات الدولية والإقليمية.

وبهذه المناسبة قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: "مثلّت 2022 سنة استثنائية عبر كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بحركة المسافرين في أبوظبي. كما كشفت عن الإمكانيات الكبيرة والواعدة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة جاذبة للمسافرين الوافدين إلى الدولة سواء بغرض الترفيه أو الإقامة أو العمل. ومن جهة أخرى، فقد قمنا مؤخراً بضخ المزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للمطارات، وحرصنا على مواصلة تقديم أعلى معايير التميز في خدمة العملاء والعمليات. هذا إلى جانب التعاون بصورة وثيقة ومستمرة مع الشركاء وعقد المزيد من الاتفاقيات مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية، أبرزها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، التي عملنا معها عن كثب في الترويج للإمارة كوجهة جاذبة بطرح العديد من العروض المتميزة للسفر والسياحة والأعمال. فضلاً عن تمكين الاستثمارات في مختلف القطاعات بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار إلى أبوظبي."

وأضاف الظاهري: "واستشرافاً للمستقبل، فإنّ جهودنا مستمرة لرفع سعتنا الاستيعابية بما يسهم في دفع حركة المسافرين بصورة أكبر خلال العام 2023، خاصة وأننا نتوقع تدفق الزوار بأعداد كبيرة من مختلف أنحاء العالم لحضور أحداث عالمية ضخمة ومرتقبة في الدولة. كما تواصل الاستدامة لعب دور محوري عبر كافة أعمالنا، بدءاً من التصميم إلى الإنشاءات والعمليات والتسليم. ويعكس هذا الزخم، أنّ الفترة المقبلة ستكون شيّقة للغاية بالنسبة لأبوظبي وستؤثر بشكل كبير على النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران."

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت النتائج عن حجم حركة الشحن، وأشارت إلى أنّه قد تمت مناولة حوالي 583,949 طن من الشحنات الجوية عبر مطاري أبوظبي الدولي والعين الدولي، وذلك في ظل مواصلة خطوط الطيران موازنة أساطيلها بين طائرات الركاب والبضائع. وتعود هذه النتائج الإيجابية إلى عوامل عدّة شملت زيادة عدد الشحنات العامة والمتخصصة مثل الطرود السريعة والشحنات المتأثرة بالحرارة والمنتجات الصيدلانية.

نتائج إيجابية لمطار أبوظبي

كشفت نتائج الربع الرابع من عام 2022 تحديدا،ً استقبال مطار أبوظبي الدولي أكثر من 4.78 مليون زائر خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر، أي ما يعادل الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. وشملت رحلاته أكثر من 100 وجهة مختلفة تخدمها شبكته المتنامية التي تضم حوالي 28 شركة طيران.

وبحسب البيانات، تعتبر الوجهات الخمس الأكثر رواجاً في مطار أبوظبي الدولي خلال العام هي مطار لندن هيثرو (712,182)، ومطار مومباي الدولي (639,915)، ومطار دلهي الدولي (549,277)، ومطار القاهرة الدولي (478,056)، ومطار كوتشي الدولي (467،990).

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