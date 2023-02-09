957 مليون درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» العام الماضي

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت أرباح «دبي لصناعات الطيران»، قبل خصم البنود الاستثنائية، 258.6 مليون دولار (957 مليون درهم)، خلال 2022، بنمو 37 %. وزاد التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بـ 12 %، ليصل إلى 1.281.8 مليون دولار. وبلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 94 طائرة، منها 46 مملوكة و48 مدارة.

أما عدد الطائرات المباعة، فبلغ 33 طائرة، منها 10 طائرات مملوكة و23 مدارة. وقال فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة: «تعكس نتائجنا المالية لعام 2022 بالكامل، الانتعاش المستمر لقطاع السفر الجوي، وزيادة الطلب على الطائرات من شركات الطيران حول العالم. كما نواصل نشاطنا عبر جميع قنوات عملنا، حيث حصلنا على 94 طائرة في عام 2022 لمحفظتنا المملوكة والمدارة».

وفي الربع الأخير من 2022، أكملت دبي لصناعات الطيران، الاستحواذ على شركة بأسطول يضم 36 طائرة حديثة مملوكة وقيد التسليم، وتم دمج أعمال الشركة بسلاسة في أعمالنا، وبنهاية العام، كان حوالي 50 % من أسطولنا المملوك، يتكون من الجيل التالي من الطائرات الموفرة للوقود.

وسجل قسم الهندسة في شركة دبي لصناعات الطيران، أقوى عام له على الإطلاق في 2022، حيث أنجز 1.3 مليون ساعة عمل مدفوعة الأجر، عمل خلالها على أكثر من 300 طائرة.

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