«إياتا»: استمرار التعافي العالمي للسفر الجوي خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، عن استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في ديسمبر، مسجلاً بذلك تعافياً مستمراً طوال عام 2022. وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي بنسبة 64.4 % في 2022، مقارنة مع العام السابق.

وبلغ إجمالي حركة المسافرين لعام 2022 بالكامل، 68.5 % من المستويات المسجلة قبل جائحة «كوفيد 19» في عام 2019. وارتفع إجمالي حركة المسافرين في ديسمبر إلى 39.7 %، مقارنة بالشهر ذاته من 2021، في حين سجلت 76.9 % من المستويات المسجلة للشهر ذاته في 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: اختتم القطاع عام 2022 بأداء أقوى مما كان عليه في بداية العام، حيث رفعت معظم الحكومات القيود المفروضة على حركة السفر بسبب جائحة «كوفيد 19» خلال العام، وبدأ الناس باستعادة حريتهم في الحركة والسفر. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2023، بالرغم من ردود فعل بعض الحكومات المبالغ فيها، بعد قيام الصين بإعادة فتح حدودها.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، زيادة بنسبة 363.3 % في حركة المسافرين العالمية في 2022، قياساً بعام 2021، محافظة بذلك على أقوى معدل سنوي بين المناطق. كما زادت السعة بنسبة 129.9 %، وعامل الحمولة بواقع 37.3 نقطة مئوية إلى 74.0 %. وسجلت حركة السفر في ديسمبر 2022، ارتفاعاً بنسبة 302.7 %، مقارنة بشهر ديسمبر 2021.

وحققت شركات الطيران الأوروبية في عام 2022، زيادة في حركة المسافرين بنسبة 132.2 %، مقارنة بعام 2021، في حين زادت السعة بنسبة 84.0 %، وعامل الحمولة بواقع 16.7 نقطة مئوية إلى 80.6 %. وسجل الطلب في شهر ديسمبر 2022، ارتفاعاً بنسبة 46.5 %، مقارنة بالشهر ذاته لعام 2021.

وسجّلت شركات الطيران في الشرق الأوسط، زيادة بنسبة 157.4% في حركة المسافرين في 2022، مقارنة بعام 2021. وارتفعت السعة بنسبة 73.8 %، وعامل الحمولة بواقع 24.6 نقطة مئوية إلى 75.8 %. وارتفع الطلب في ديسمبر 2022 بنسبة 69.8 %، مقارنة بالشهر ذاته لعام 2021.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية، زيادة سنوية بنسبة 130.2 % في حركة المسافرين في عام 2022، مقارنة بعام 2021. بينما ارتفعت السعة بنسبة 71.3 %، وازداد عامل الحمولة بواقع 20.7 نقطة مئوية إلى 80.8 %. كما سجلت حركة المسافرين في ديسمبر 2022، زيادة بنسبة 61.3 %، مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2021.

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