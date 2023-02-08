"جمارك دبي" تفتش 40.7 مليون حقيبة للمسافرين في 2022

المصدر: وام

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تعاملت إدارة عمليات المسافرين لجمارك دبي، خلال العام 2022 مع 40.7 مليون حقيبة وزعت بنحو 40 مليون حقيبة عبر مطارات دبي، و 696 ألف حقيبة للمسافرين القادمين على متن السفن السياحية لنحو 300 رحلة بحرية، وهو ما يعني أن ضباط جمارك دبي يتعاملون في المتوسط مع 111.5 ألف حقيبة يومياً، كما أنجزت الإدارة 155 ألف بيان جمركي العام الماضي.

ووجه سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بأهمية توفير أقصى درجات انسيابية تدفق المسافرين بمطار دبي الدولي؛ خاصة في فترات ذروة مواسم السفر، وذلك عبر تسخير كافة الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية.

وأكد خلال زيارة قام بها سعادته وفريق القيادة، إلى مطار دبي الدولي مبنى "1"، أن الأنظمة الذكية الفريدة التي ابتكرها موظفو جمارك دبي، بتسهيل الإجراءات وتسريع حركة مرورهم، مضيفاً أن نسبة سعادة المتعاملين لإدارة عمليات المسافرين سجلت 97.4 % بنهاية العام الماضي، وهو ما يضعنا في صدارة المشهد عند نقل خبراتنا للجهات والمؤسسات الجمركية المختلفة.

واستعرض إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، أبرز ابتكارات ومشاريع الإدارة التي تهدف للتسهيل على المتعاملين ومنها مبادرة التصدير المسبق بهدف رفع سعادة العملاء من خلال استقطاب التجار والمسافرين الناقلين للبضائع الثمينة عبر توفير خدمة لإنجاز معاملات إعادة التصدير وتخزين الشحنات بشكل مسبق قبل رحلة المغادرة، مع الاستفادة من إيراد رسوم التخزين للمساحات التخزينية في مستودعات الجمارك.

كما استعرض مبادرة خدمة المناولة الذاتية لتسليم الوثائق الجمركية إلى الشركات على مدار الساعة عن طريق خدمه ذاتية لاستلامها بواسطة الصناديق الذكية QR code، ومنظومة الضبط الالكتروني؛ وهي عبارة عن آلية عمل مبتكرة ذكية، ترتكز على كفاءة العمليات التشغيلية بحيث تم ربط آلية العمل بين الأقسام التفتيش المعنية بأنظمة إلكترونية وآليات متابعة وتدقيق تضمن كفاءة عمليات التفتيش.

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