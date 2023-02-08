السعة المقعدية لرحلات الطيران في الإمارات تقترب من مستويات ما قبل الجائحة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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استعادت شركات الطيران العاملة في المطارات الإماراتية 95.6% من إجمالي حجم السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل جائحة «كوفيد 19»، بعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلاتها إلى الدولة خلال شهر يناير 2023 حاجز الـ 6.368 ملايين مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وذكرت «أو إيه جي» أن المطارات الإماراتية استحوذت على أكثر من 30.8% من إجمالي حجم السعة التي شغلتها شركات الطيران في المنطقة ككل خلال شهر يناير التي بلغت 20.66 مليون مقعد، بما يعادل 93.9% من مستويات ما قبل «كوفيد».

وبحسب تقرير المؤسسة، فقد حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى دول الخليج من حيث حجم السعة المقعدية، تليها بنحو 5.795 ملايين مقعد، ثم قطر بنحو 2.19 مليون مقعد، ثم الكويت 897.6 ألف مقعد، وعمان 779.8 ألف حركة.

وكشفت البيانات أن مطارات الدولة سجلت معدلات نمو قوية ومتواصلة في قدراتها خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي، مع استئناف المزيد من شركات الطيران لرحلاتها، وافتتاح وجهات جديدة، فضلاً عن تشغيل رحلات إضافية لمختلف الأسواق الدولية.

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