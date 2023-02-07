طيران الإمارات تشارك في الاحتفال بـ«عيد الحب»

المصدر: (دبي- البيان)

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توفر طيران الإمارات تجربة خاصة لمسافريها عبر العالم خلال «عيد الحب». وستقدم الناقلة لعملائها في الصالات الخاصة وعلى الرحلات مأكولات وحلويات ومشروبات لذيذة وعروضاً للهدايا، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام والموسيقى الرومانسية عبر نظامها الترفيهي في هذه المناسبة التي يحتفل بها العالم في 14 فبراير من كل عام.

وتقدم طيران الإمارات يوم 14 فبراير للركاب على متن الطائرة في جميع الدرجات كعك الشوكولاتة أو الكعك الأحمر المخملي المزين بقلوب حمراء في علبة صغيرة، بينما تظهر الإضاءة الذكية باللون الأحمر. كما تقدم طيران الإمارات أيام 13 و14 و15 فبراير في صالاتها الخاصة في جميع أنحاء العالم تشكيلة من الحلويات، تشمل قلوب الشوكولاتة وكعكة عيد الحب والفراولة المغطاة بالشوكولاتة.

وفي صالات طيران الإمارات في دبي، يستطيع ركاب الدرجة الأولى طلب كعكات خاصة، بينما يمكن لعملاء درجة الأعمال الحصول على تارتليت الفراولة ويوزو فالنتين أو موس الكركديه والفراولة واللوز المعطر، والاستمتاع بتشكيلة من المشروبات الفاخرة، وزيارة عربة طيران الإمارات للآيس كريم.

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