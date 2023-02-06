سوق السفر العربي يطلق قائمة التحقق البيئية للشركات العارضة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة آر إكس، الجهة المنظمة لمعرض سوق السفر العربي 2023 قائمة التحقق البيئية للعارضين وجائزة «الجناح الأكثر استدامة في المعرض» كجزء من الالتزام بضمان أن يكون النسخة القادمة من الحدث هي النسخة الأكثر استدامة في تاريخ المعرض، حيث ستقام النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي في الفترة الممتدة من 1-4 مايو 2023 بمركز دبي التجاري العالمي.

وتم تطوير القائمة النهائية الجديدة من قبل شركة ريد إكزبيشينز (آر إكس)، الجهة المنظمة للمعرض بما يتماشى مع شعار سوق السفر العربي 2023 «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية» مع الأخذ بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عين الاعتبار، حيث تقوم الشركة المنظمة بتقديم نصائح عملية للمشاركين حول كيفية إدارة النفايات وتقليل استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية إنشاء مواد ترويجية صديقة للبيئة وأكشاك للمعارض.

تهدف شركة آر إكس من خلال إطلاق جائزة «الجناح الأكثر استدامة في المعرض» إلى تسليط الضوء على أهمية التفكير المستدام عندما يتعلق الأمر بالمؤتمرات والمعارض واسعة النطاق، حيث سيتم الحكم على المشاركات بناءً على مجموعة واسعة من المعايير المستدامة والتي تشمل كلاً من: استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير لبناء وميزات الجناح ومواد التسويق الرقمي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي المحدود وانبعاثات الشحن والخدمات اللوجستية المخفّضة وإدارة النفايات، بالإضافة إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام الجناح في أحداث متعددة، بالإضافة إلى مبادرات تعويض الكربون.

وتشمل الإجراءات والمبادرات الجديدة الأخرى التي تم إضافتها واعتمادها في معرض سوق السفر العربي 2023 والنسخ المستقبلية القادمة منه حظراً على استخدام البلاستيك لمرة واحدة في جميع أنحاء المكان، ومحطات إعادة تعبئة المياه وتقليل حجم الرسومات واللافتات المطبوعة واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير في جميع أنحاء الحدث.

وسيسلط معرض سوق السفر العربي 2023 الضوء على مستقبل السفر المستدام بما يتماشى مع شعار المعرض «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية» بعد أن بدأ رسمياً رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية، حيث سيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28)، والذي سينعقد في شهر نوفمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

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