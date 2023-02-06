دناتا للتموين والتجزئة تعيّن مديراً تنفيذياً في المملكة المتحدة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دناتا، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، عن تعيين لين ماكليلاند مديراً تنفيذياً لقسم التموين والتجزئة في المملكة المتحدة.

وتشرف لين ماكليلاند بموجب منصبها الجديد على عمليات دناتا للتموين والتجزئة في 18 مطاراً في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما ستواصل دناتا تقديم خدمات الطعام ذات المستوى العالمي والمنتجات المبتكرة التي تعزز تجربة الركاب وتسهم في تحقيق الأهداف التجارية للعملاء. وتقدم دناتا حالياً خدمات تموين وتجزئة عالية الجودة إلى 38 شركة طيران بفريق يضم أكثر من 3000 متخصص في المملكة المتحدة.

واكتسبت لين خبرات واسعة في مناصب تنفيذية تولّتها سابقاً، بما في ذلك رئيس شركة الخطوط البريطانية للتموين العالمي ومدير العمليات العالمية لشركة «آي إيه جي للشحن IAG Cargo»، وقامت بإجراء تغيرات مؤثرة على نطاق واسع في مجموعة من المناصب في كل من صناعتي النقل والأغذية.

وقال روبين بادجيت، الرئيس التنفيذي لدناتا للتموين والتجزئة: تتمتع لين بخبرات عالمية واسعة، ولديها سجل حافل في بناء الشركات والفرق عالية الأداء وقيادة التميز التشغيلي وفهم متطلبات العملاء، بالإضافة إلى الإدارة المالية وإدارة التغيير. وبفضل خبراتها وشغفها بالتميز، فإن لين ستكون قادرةً على قيادة فريقنا ومساعدة عملاء دناتا على تلبية توقعات واحتياجات المسافرين المتغيرة.

وقامت دناتا لتموين الطائرات قامت خلال المدة من أبريل إلى سبتمبر 2022 بتحميل 50.5 مليون وجبة، بنمو حاد نسبته 204% مقارنة بـ 16.6 مليون وجبة في المدة المقابلة من 2021. وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 130 مطاراً في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست.

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