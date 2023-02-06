مجموعة جميرا توسّع حضورها في أوروبا بالاستحواذ على فندق "لو ريتشموند" في جنيف

المصدر: البيان

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أعلنت "مجموعة جميرا"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، اليوم استحواذَها على فندق "لو ريتشموند" كأوّل فندق لها في سويسرا ضمن مساعيها نحو مواصلة مسيرة نموها وتوسّعها عالمياً. ويقع فندق "لو ريتشموند" العريق الذي افتُتِح لأول مرة عامَ 1875 على ضفاف "بحيرة جنيف" في أهم المواقع الرئيسية في المدينة وعلى مقربةٍ من قلب المجمّع التجاري لها، وعلى مسافة سيرٍ قصيرةٍ أيضاً من أشهر المتاجر الفاخرة لأشهر المصمّمين. وتندرج عملية الاستحواذ تحت إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز حضور علامتها التجارية عبر وجهات رئيسية في مُختلف أنحاء العالم.

وتجسّد هذه الخطوة توجّه "مجموعة جميرا" نحو رغبتها في الاستثمار في المدن الكُبرى دعماً لتنويع محفظتها وترسيخاً لمكانة علامتِها الفندقية وتواجدها كشركة رائدة في إدارة الفنادق الفاخرة في أوروبا. وجاء اختيار المجموعة للاستثمار في جنيف انطلاقاً من كونها مدينة مزدهرة يقتَرن اسمُها بأنماط الحياة الفاخِرة، فضلاً عن كونها مركزاً عالمياً مشهوراً ونشطاً للأعمال والسياحة من شأنِه أن يدعم رؤية جميرا بأن تصبح إحدى أفضل خمس علامات تجارية للفنادق الفاخرة في العالم.

ويمثّل فندق "لو ريتشموند" المصمَّم على طراز "الآرت ديكو" المعماري وجهةً بارزةً ومقصداً للعديد من المشاهير منذ سنوات عديدة، ويتضمّن 109 وحدةً فندقيةً تشمل 87 غرفة و22 جناحاً، تمتاز بإطلالات خلاّبة على "بحيرة جنيف" المعروفة أيضاً باسم "بحيرة ليمان" وقمم جبل "مونت بلان". وسيخضع الفندق لعمليات تجديد وتحسين شاملة ستبدأ قريباً، بهدف خلق تجربة ضيافة استثنائية وفقاً لمعايير علامة جميرا الاستثنائية، بالإضافة إلى تقديم خبرات مجموعة جميرا الرفيعة في مجالات اللياقة الصحيّة والبدنية. كما ستركّز المجموعة أيضاً على جلب خبراتِها المتعلّقة بتجارب المطاعم الفاخره إلى ضفاف "بحيرة جنيف"، لاسيما أن المدينة تحظى بتقدير عالمي واسع لطيفِها المتنوّع من المطاعم الفريدة والمبتكرة.

وبهذه المناسبة، قالت كاترينا جيانوكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: "يُعد هذا الاستحواذ خطوةً بالغة الأهمية لمجموعة جميرا، كونه يمثل بوابة دخولِنا إلى سويسرا لنمنحَ ضيوفَنا إقامةً فاخرةً في قلب أجمل معالم جنيف المحبوبة وعلى مقربةٍ من أشهر منتجعات التزلج العالمية. ويحظى ’لو ريتشموند‘ بسمعة مرموقة وإرث عريق يمتد لنحو 140 عاماً، ونحن ملتزمون بالمحافظة على هذا الإرث عند القيام بعمليات تجديد الفندق المقبلين عليها، ولهذا حرصنا على استقطاب أفضل المهندسين المعماريين والمصمّمين لإعادة تشكيل الفندق مع الحفاظ على معالمه ومزاياه، ليغدو إضافةً نوعيةً لمحفظة فنادقنا التي تفخر بها علامتنا. ولا شك أن إعادة افتتاحه بحلة جديدة كفندق فائق الفخامة في عام 2025 تقريباً سيدعم النشاط السياحي في مدينة جنيف، ويجتذب إليها الزوار المحليين والدوليين للعمل والترفيه".

وأضافت جيانوكا: "تُعتبَر جنيف بوابةَ الدخول إلى الوجهات السياحية الساحرة في جبال أوروبا لذا فهي ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لنا كونَها تدعم طموحاتِنا نحو تنويع محفظتِنا من المنتجعات الصيفيّة والشتوية في كُبرى المدن العالمية".

فندق "لو ريتشموند" في جنيف هو الخامس ضمن محفظة "فنادق ومنتجعات جميرا" في أوروبا التي تشمل أيضاً فندقي "كارلتون تاور جميرا" و"جميرا لاوندز" في لندن - المملكة المتحدة، و"كابري بالاس جميرا" في جزيرة كابري الإيطالية، و"فندق ومنتجع جميرا بورت سولير" في جزيرة مايوركا الإسبانية. وتشمل محفظة "مجموعة جميرا"، التي تأسّست في دبي، 26 فندقاً ومنتجعاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

مجموعة جميرا هي شركة تابعة لدبي القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية متنوعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في 13 بلداً وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن قطاعات رئيسية مختلفة.

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