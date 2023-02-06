«تبادل الرموز» تحلق بـ«طيران الإمارات» لـ500 وجهة

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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نجحت طيران الإمارات في اختراق العديد من الأسواق العالمية من خلال استراتيجية تبادل الرموز مع العديد من شركات الطيران الأمر الذي وسع نطاق وصولها إلى أكثر من 500 وجهة حول العالم. وأظهر الموقع الشبكي للناقلة أن طيران الإمارات قامت بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية تبادل رموز مع شركات طيران وخطوط جوية في أهم أسواق السفر ما سهل على الناقلة توفير شبكة تغطي العديد من المدن في الدول التي تصل إليها.

ومن أهم الناقلات التي وقعت معها طيران الإمارات، كوانتاس الأسترالية، حيث أتاحت الشراكة للعملاء السفر إلى وجهات في أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا، في حين أن الشراكة بين طيران الإمارات وخطوط يونايتد فتحت أبواب السوق الأمريكي على مصراعيه أمام طيران الإمارات حيث مكنت الاتفاقية عملاء الناقلة الذين يسافرون إلى شيكاغو وسان فرانسيسكو وهيوستن، من مواصلة رحلاتهم بسهولة مع يونايتد من وإلى نحو 200 مدينة عبر الأمريكتين بتذكرة واحدة.

كما أطلقت طيران الإمارات، اتفاقية تبادل الرموز مع طيران كندا وخطوط ايجين وطيران البلطيق وطيران مالطا وطيران موريشيوس وخطوط أزول البرازيلية وخطوط بانكوك الجوية و«باتيك إير» وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط كوبا الجوية وجارودا الإندونيسية وخطوط جول وطيران الخليج والخطوط الجوية اليابانية وجت ستار الجوية والخطوط التونسية وغيرها.

وتعد شراكة طيران الإمارات مع «فلاي دبي» من أنجح الشراكات إذ احتفلت الناقلتان أخيراً بمرور 5 سنوات من الشراكة الاستراتيجية، ومنذ 2017 استمتع أكثر من 11 مليون مسافر باتصال سلس، عبر الشبكة المشتركة لأكثر من 211 وجهة في 100 دولة.

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