باقات بأسعار خاصة من عطلات «فلاي دبي» لمسافري دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت عطلات فلاي دبي باقات عطلات خاصة لمسافريها من دول مجلس التعاون الخليجي، لزيارة واستكشاف عدد من وجهاتها التي تتمتع بشعبية عالية بين مسافري دول التعاون بأسعار خاصة لفترة محدودة.

وتشمل باقات العطلات لمسافري دول التعاون وجهات مثل تايلاند وزنجبار وتبليسي ويريفان وباكو إضافة إلى المالديف.

يمكن للمسافرين من السعودية والبحرين والكويت وعُمان وقطر الاستفادة من باقات العطلات الخاصة بعطلات فلاي دبي، والتي تشمل تذاكر الذهاب والإياب على الدرجة السياحية والإقامة والإفطار ضمن باقات خاصة للحجوزات التي تتم قبل 8 فبراير للسفر خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير.

- باقات الإمارات: تبدأ أسعار باقات العطلات للمسافرين من الإمارات من 1849 درهماً للشخص شاملة تذاكر الطيران ذهاباً وعودة والإقامة في الفندق بغرفة مزدوجة مع الإفطار.

- باقات السعودية: تبدأ أسعار باقات السعودية من 1999 ريالاً، شاملة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والإقامة لمدة 3 ليال بفندق 3 نجوم مع الإفطار والتنقلات.

- باقات البحرين: تبدأ الأسعار من 200 دينار بحريني، شاملة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والإقامة لمدة 3 ليال بفندق 3 نجوم مع الإفطار والتنقلات.

- باقات الكويت: تبدأ الأسعار من 169 ديناراً كويتياً، شاملة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والإقامة لمدة 3 ليال في فندق 3 نجوم مع الإفطار والتنقلات.

- باقات عمان: تبدأ الأسعار من 215 ريالاً عمانياً، شاملة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والإقامة 3 ليال بفندق 3 نجوم مع الإفطار والتنقلات.

- باقات قطر: تبدأ الأسعار من 2399 ريالاً قطرياً شاملة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والإقامة 3 ليال في فندق 3 نجوم مع الإفطار والتنقلات.

يريفان

توفر المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة في أرمينيا وجهة تزلج مثالية. ومع كثرة تساقط الثلوج، يمكن للزوار الاستمتاع ببعض الأنشطة الشتوية الممتعة.

تبليسي

في جورجيا، توفر مرتفعات القوقاز العديد من المنحدرات للتزلج. ووجهة التزلج الأكثر صخباً في جورجيا هي غوداوري على بعد ساعتين بالسيارة من مطار تبليسي.

المالديف

تضم جزر المالديف أكثر من ألف جزيرة بمياه زمردية صافية وأكواخ فاخرة على سطح الماء.

وسدس الجزر فقط مأهولة بالسكان، لذلك لن يواجه الضيوف مشكلة في العثور على ما يمكن أن يكون شاطئهم الخاص.

زنجبار

يمكن للمسافرين إلى زنجبار بتنزانيا الذين يفضلون الاسترخاء على الشاطئ الاستمتاع بالطبيعة وأشعة الشمس وتجربة الغطس والغوص.

باتايا وكرابي

كرابي وباتايا في تايلاند من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات لعشاق الشواطئ والمغامرات.

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