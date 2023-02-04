«دبي هاربر» تستقبل «كوين ماري 2» في رحلتها البحرية السنوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل دبي هاربر، الواجهة البحرية، سفينة «كوين ماري 2» الشهيرة وعابرة المحيطات الوحيدة في العالم في الذكرى المئوية لانطلاق رحلاتها العالمية. والتقى ربّانها القبطان هاشمي مع مسؤولي دبي هاربر لتبادل الدروع التذكارية، تخليداً للتقليد البحري المتبع عند رسوّ السفن للمرة الأولى في ميناء جديد.

والسفينة واحدة من بين عدد كبير من سفن الرحلات البحرية التي ستحط رحالها في دبي هاربر خلال الموسم الحالي 2022/‏23، حيث من المتوقع استقبال أكثر من 300 ألف سائح قبل نهاية الموسم في يونيو، مما يرسخ مكانة دبي هاربر كأكبر وأحدث محطة رحلات بحرية في المنطقة.

وتعد «كوين ماري 2» السفينة البحرية الوحيدة في العالم التي تبحر في رحلات منتظمة عبر المحيط الأطلسي بين نيويورك وساوثامبتون، وهي أكبر سفينة عابرة للمحيطات تم بناؤها على الإطلاق. وتجمع هذه السفينة بين الطراز البريطاني الكلاسيكي والسمات الأساسية لسفن شركة النقل البحري «كونارد»، التي تبدو جلية في اللمسة التاريخية والتصميم المُترف والسلالم الأنيقة وقاعة الاحتفالات الكبرى والممشى الممتد على مدار السطح، وهي واحدة من أكبر السفن البحرية، حيث تتألف من 14 طابقاً تضم صالات ومطاعم ومتاجر ومساحات مخصصة لممارسة مختلف أنواع الرياضة، إلى جانب القبة السماوية البحرية. كما تضم السفينة ثلاثة أحواض سباحة ومركز «ماريل» للتجميل، وما لا يقل عن 10 خيارات من المطاعم، وواحدة من أكبر صالات الرقص في البحر.

وقال أنجوس ستروثرز، نائب الرئيس بالإنابة لشركة النقل البحري «كونارد»: سعداء برسو سفينة «كوين ماري 2» للمرة الأولى في دبي هاربر أثناء رحلتها السنوية حول العالم لهذا العام. ولدبي، التي تستقبلنا سفينتنا «كوين ماري 2» مكانة خاصة بالنسبة لشركتنا، ونحن ممتنون لكرم الضيافة العربية الأصيل، حيث يتم استقبالنا بكل حفاوة في كل مرة. وساعدتنا مباني المسافرين العصرية وعالية الكفاءة في دبي هاربر على توفير تجربة سلسة ومريحة للركاب. ونتطلع لمواصلة هذه الشراكة لسنوات مقبلة.

كفاءة عالية

وصُمم مبنيا المسافرين في دبي هاربر بطريقة عصرية عالية الكفاءة، حيث يمكن لكل منهما التعامل مع أكثر من 3250 راكباً في الساعة، ليسجلا نمواً غير مسبوق خلال العامين الماضيين. وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «شمال القابضة»، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر: سعداء باستقبال سفينة «كوين ماري 2» التابعة لشركة كونارد في دبي هاربر، فهي عنوان للتميز والإرث العريق في مجال الرحلات البحرية. ونحن ممتنون لهذا التعاون المتواصل، حيث نستمر في استقبال خطوط الرحلات البحرية الدولية الشهيرة في أكبر مبنيين مستقلين للرحلات البحرية في نصف الكرة الشرقي. ونتطلع لمواصلة المساهمة بدور فاعل في قطاع السياحة البحرية في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز