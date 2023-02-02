"الاتحاد للطيران" تعزز خدماتها إلى فرانكفورت اعتباراً من مايو القادم

المصدر: وام

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أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني للدولة، عن زيادة رحلاتها إلى مدينة فرانكفورت الألمانية تلبية للطلب المتزايد على السفر، اعتبارًا من الأول من شهر مايو القادم.

وستضيف الشركة أربع رحلات أسبوعية إلى رحلاتها اليومية القائمة، ليرتفع بذلك عدد الرحلات الأسبوعية بين أبوظبي وفرانكفورت إلى 11 رحلة.

ومن المقرر خدمة الرحلات الأربع الإضافية عبر طائرة الاتحاد الحديثة بوينغ 787 دريملاينر، المصممة خصيصًا لراحة الضيوف والمرتبة وفق نظام الدرجتين، لتحمل 28 مقعدًا على درجة الأعمال، و262 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وتأتي زيادة الرحلات إلى فرانكفورت بعد أيام على إعلان الاتحاد للطيران استئناف رحلاتها إلى دوسلدورف اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر، مما يؤكد على التزام الشركة تجاه السوق الألمانية الهامة.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: "يسرّنا توفير المزيد من الرحلات إلى فرانكفورت التي تُعدّ واحدة من الوجهات الهامة على مستوى القارة الأوروبية. فمن شأن هذه الزيادة أن تعزز خيارات الربط والمتابعة على امتداد شبكة وجهاتنا المتنامية، فضلاً عن فرص استقبال مزيد من الزوار إلى إمارة أبوظبي حيث يمكنهم الاستمتاع بخدمات الضيافة عالمية المستوى، والتعرّف إلى الثقافة الغنية للبلاد، واختبار مختلف الأنشطة االترفيهية وتجربة أشهى المأكولات والأطباق المتنوعة من كافة بلدان العالم."

ويمكن للضيوف الراغبين بالسفر مع الاتحاد للطيران إلى أو من فرانكفورت الاستفادة من خدمة القطارات للوصول إلى المطار ومنه عبر أي محطة من محطات دويتشه بان/ Deutsche Bahn أو شبكة الخطوط الوطنية الفرنسية للقطارات (SNCF).

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