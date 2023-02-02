مطارات دبي تدعو الكفاءات الإماراتية الشابة للانضمام إلى برنامجها التدريبي لمكافحة الحرائق

المصدر: دبي - البيان

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تدعو مطارات دبي الشباب الإماراتيين للالتحاق والتسجيل في برنامجها التدريبي المخصص لمكافحة الحرائق لتدريب وإعداد المواطنين وتأهيلهم لسرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالة باحترافية وكفاءة عالية في خط الدفاع الأول في المطار الأكثر ازدحاماً في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة التوظيف التي أطلقتها مطارات دبي لاستقطاب الدفعة التالية من الشباب الإماراتي للانضمام إلى برنامجها التدريبي المكثف. ويشمل البرنامج التدريبي دورة باللغة الإنجليزية بالتعاون مع كليات التقنية العليا، يلي ذلك برنامج تدريبي مكثف لمكافحة الحرائق مع مركز سيركو الدولي للتدريب على الحرائق في مطار دبي ورلد سنترال.

كما تتزامن مع وجود العديد من خريجي المدارس الراغبين في العمل ضمن وظائف حيوية تتيح لهم المزيد من التأهيل والتطوير المهني من خلال تجارب شخصية فريدة، كما تؤكد على معاني التفاني والعمل الجاد والالتزام بتحقيق الطموحات بالعمل في مجال مكافحة الحرائق، فضلاً عن مشاعر الفخر النابعة من الخدمة العامة لمصلحة الوطن.

وتتمتع مطارات دبي بواحدة من أكبر إدارات خدمات الإطفاء في المطارات عالمياً والمتواجدة في كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال، حيث يتم تزويد فريق عمل إدارة الإطفاء بكل المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق بما في ذلك أسطول مركبات من طراز روزنبور المجهزة بأحدث تقنيات مكافحة الحرائق في الطائرات وأفضل ضوابط السلامة، ومركبات الخدمة، بالإضافة إلى وحدات متنقلة متخصصة في السيطرة على الحوادث، وصهريج المياه، فضلاً عن مركبة مزودة بسلالم الإنقاذ في كل مطار.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: نحرص على استقطاب الكفاءات المواطنة الشابة الطموحة التي تتمتع بالحماس والثقة بالنفس للانضمام والمساهمة في حماية بوابات الدخول الرئيسية لمدينة دبي. ينجذب الشباب في الوقت الحالي إلى وظائف تتيح لهم الفرصة لإحداث فارق ملموس في دبي وتحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل.

ونفخر بتوجيه الدعوة لهؤلاء الشباب الإماراتيين من أجل الانضمام إلى فريق عالمي المستوى يضمن سلامة ورفاهية ملايين المسافرين عبر مطاراتنا كل عام. ويمكن للراغبين من مواطني الإمارات الانضمام إلى البرنامج التدريبي في قسم خدمات الإطفاء في مؤسسة مطارات دبي، التقدم للوظائف الشاغرة من خلال الرابط:

https:/‏‏/‏‏careers.dubaiairports.ae

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