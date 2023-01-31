القرية العالمية و«بلووم ورلد» تمددان الموعد النهائي لمسابقة جائزة المخرجين الشباب

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت القرية العالمية وأكاديمية بلووم ورلد، عن تمديد موعد التسجيل في مسابقة جائزة المخرجيين الشباب لغاية 8 فبراير، لمنح الشباب الراغبين في المشاركة الوقت الكافي لتجهيز ابتكاراتهم.

وقد انطلقت المسابقة تحت شعار «عالمي الأكثر روعة» مع دعوة إلى طلبة دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام القصير، حيث ستمنح المسابقة الفرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنح دراسية كاملة تزيد قيمتها على مليون درهم، مُقدّمة من أكاديمية بلووم ورلد الرائدة.

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