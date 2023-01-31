ضمن حملة "وجهات دبي".. دليل إرشادي جديد لمحبي فنون الطهي في دبي

المصدر: وام

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أصدر براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن الموسم الشتوي لحملة وجهات دبي، دليلاً إرشادياً جديداً للراغبين في الاستمتاع بعالم فنون الطهي في دبي، من خلال ما تقدمه سلسلة كبيرة من المطاعم المحلية والعربية والعالمية من أطباق عديدة ومتنوعة تناسب كافة الأذواق وتتناغم مع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي، فضلاً عن مواكبة هذا التنوع لمكانتها المتميزة وجهة مفضلة على خارطة السياحة والسفر العالمية، وما يتبع ذلك من استقطاب أعداد كبيرة تُقدَّر بملايين الزوار كل عام.

ويركّز الدليل الجديد على المطاعم التي توفر فرصة الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، من خلال مساحاتها المفتوحة والتي يتميز العديد منها بإطلالات رائعة على أبرز معالم دبي، بما يضمن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة والمناخ المعتدل الذي تتميز به دبي أغلب أشهر فصل الشتاء، والذي يعد من مقومات الجذب المهمة التي تستقطب الزوار من حول العالم خلال تلك الفترة لاسيما القادمين من الدول الباردة.

وتتنوع الخيارات التي يضمها الدليل التفاعلي بدءاً من المطاعم التقليدية وصولاً إلى المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، وبما يناسب مختلف الأذواق وذلك من خلال أكثر من 250 مطعماً ومقهىً، حيث رُوعي في اختيار المطاعم والمقاهي المتضمنة في الدليل أن تكون موفرة لمجموعة من التجارب المتميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق والاستمتاع بأجواء دبي المفتوحة في فصل الشتاء.

وتتنوع الأطباق التي تقدمها المطاعم المشمولة في الدليل بين أشهر الأكلات المتوسطية والآسيوية والفرنسية والإيطالية والأمريكية والتركية والهندية واللاتينية والفارسية وغيرها من إبداعات المطابخ الأكثر شهرة حول العالم، والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، مما يتيح للزوار تذوق مجموعة متنوعة من النكهات العالمية اللذيذة.

وقالت فاطمة الملا، تنفيذي المشاريع الإبداعية في براند دبي: "تسعى دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة لتمتعها بكل المقومات التي تضمن لها تحقيق هذا الهدف وعلى كافة المستويات.. ويعد اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق خاصة عندما يكون مجتمع المدينة عالمي الطابع".

وأضافت: "تسلط حملة وجهات دبي الضوء على مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق خاصة خلال فصل الشتاء، وما يتسم به من أجواء متميزة، إذ يخدم الدليل في تقديم معلومات تساعد مستخدميه على الاستمتاع بتلك الخيارات المتعددة سواء لسكان دبي أو زوارها من حول العالم".

يُذكر أن "براند دبي" أصدر عدداً من الأدلة الإرشادية خلال الأسابيع الماضية ضمن حملة "وجهات دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام، لتسليط الضوء على مواقع فريدة تتميز بها دبي خلال موسم الشتاء، ويتركز أغلبها في المناطق المفتوحة بما يتيح فرصة الاستمتاع بأجواء دبي المعتدلة في هذا الوقت من العام.

وتضمنت الأدلة العديد من الوجهات الرئيسية خلال الموسم بما في ذلك مواقع التنزُّه والتخييم في دبي، والأنشطة والتجارب الترفيهية التي يمكن الاستمتاع بها على أرض دبي أو في سمائها وكذلك في مياهها بما تتمتع به الإمارة من شواطئ خلابة وأنشطة ورياضات مائية عديدة تمتد بامتداد سواحل دبي على مياه الخليج العربي، لاسيما وأن درجات الحرارة في دبي خلال هذه الفترة تعد من أهم عوامل الجذب إليها، لاسيما للقادمين من البلدان الباردة شتاءً، والذين يسعون للاستمتاع بشمس دبي خلال هذه الفترة من السنة.

وتستمر حملة "وجهات دبي" في موسمها الشتوي حتى فبراير 2023 في تشجيع المقيمين والزائرين على اكتشاف الأنشطة الترفيهية المتنوعة في دبي وتجربة العديد من المغامرات والأنشطة العائلية التي تجعل من المدينة وجهة شتوية مميزة.

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