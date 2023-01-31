دبي وجهة عالمية مفضلة لقضاء شهر العسل

المصدر: دبي- نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

على إثر اختيارها على قائمة المدن الأكثر رومانسية في العالم، تواصل دبي استقطاب أعداد كبيرة من الراغبين في قضاء شهر العسل في المدينة، بل وحتى الراغبين في إقامة حفلات زفافهم، لا سيما أن المدينة باتت تحظى بشهرة واسعة بفضل ما تمتلكه من مرافق وخدمات متنوعة على مستوى عالمي في شتى المجالات.

وتصف شركة «ترافيل ديلي» الإعلامية، المتخصصة في صناعات السياحة والضيافة، دبي بأنها الوجهة المثالية لقضاء شهر العسل، إذ تقدم «مدينة الفخامة والرفاهية» أفضل باقات شهر العسل لقضاء أوقات لا تنسى.

تمتلك المدينة مجموعة متنوعة متميزة من الفنادق والمنتجعات، التي تناسب مختلف الأذواق والميزانيات، ويقدم العديد منها باقات للأزواج تشمل وسائل الراحة والأجواء الرومانسية، هذا إلى جانب ما تمتاز به المدينة نفسها من مناظر خلابة وما تحتويه من أنشطة مثيرة. وللراغبين باستكشافها تحوي المدينة التي تجمع الماضي والحاضر والمستقبل العديد من المعالم التي تستحق الزيارة، وتزخر بالكثير من الأنشطة والفعاليات على مدار الساعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز