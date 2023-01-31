طيران الإمارات تشغل رحلة تجريبية بوقود مستدام 100 %

المصدر: دبي ـ بشار باغ

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أطلقت طيران الإمارات، أمس، رحلة تجريبية بطائرة بوينج 777-300ER، التي تعمل بمحركي GE90، باستخدام وقود طيران مستدام SAF بنسبة 100 % في أحد المحركين. وأقلعت الطائرة صباح أمس من مطار دبي الدولي، بقيادة القبطان خالد ناصر أكرم والقبطان فالي فاجيدار، وحلّقت لأكثر من ساعة على طول ساحل دبي. وتُعدّ الرحلة التجريبية لطيران الإمارات الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل بوقود مستدام بنسبة 100 %.

وتدعم الرحلة جهود الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تتطلع الصناعة إلى توسيع نطاق استخدام هذا النوع من الوقود. كما تساعد في تحسين منهاج التشغيل لعروض الوقود المستدام مستقبلاً، وتدعم أيضاً الاعتمادات المستقبلية، للموافقة على استخدام الوقود المستدام بنسبة 100 % لتشغيل الطائرات. وهناك حالياً موافقة على استخدام الوقود المستدام في جميع الطائرات، ولكن فقط مع مزيج يصل إلى 50 % من وقود الطائرات التقليدي.

مزيد من التجارب

وفي تصريحات صحفية بمناسبة الرحلة، قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات إن الناقلة تخطط خلال الفترة المقبلة لإجراء المزيد من التجارب الأرضية المماثلة مع استهداف استخدام 100 % من وقود الطيران المستدام كتجربة طيران.

وأوضح أن وقود الطائرات المستدام SAF يعد بديلاً منخفض الكربون لوقود الطائرات التقليدي القائم على البترول. ويساعد الوقود صناعة الطيران على تقليل انبعاثات الكربون، ويصنع من الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية وزيوت الطحالب وزيوت الطهي المستعملة، وتعد الخصائص الكيميائية والفيزيائية لوقود SAF هي نفسها تقريباً لوقود الطائرات التقليدي، ويمكن خلطهما بأمان بدرجات متفاوتة، ولا يتطلب إجراء أي تعديل على الطائرات أو المحركات.

ونوّه الرضا بضرورة وجود شركات ومصنعين لتوفير هذا النوع من الوقود داخل الإمارات بسبب التكلفة المرتفعة لجلبه من الخارج، وعدم القدرة على الحصول على الكميات المطلوبة، متوقعاً أن يتم تصنيع هذا النوع من الوقود داخل الدولة.

علامة فارقة

وأضاف: هذه الرحلة علامة فارقة بالنسبة لطيران الإمارات وخطوة إيجابية في مجال صناعتنا، حيث نعمل بشكل جماعي لمواجهة أحد أكبر التحديات، وهو الحد من انبعاثات الكربون. وكان المشوار طويلاً لرؤية هذا العرض التوضيحي وإقلاع رحلة طيران بوقود مستدام بنسبة 100 %.

وتسهم مثل هذه المبادرات بصورة أساسية في تعزيز معرفة الصناعة حول الوقود المستدام، وتوفر بيانات لإثبات صلاحية استخدام مزيج أعلى من هذا الوقود للحصول على الموافقات التنظيمية مستقبلاً. ونأمل أن تساعد الرحلات التجريبية، مثل رحلتنا هذه، على فتح الباب أمام توسيع نطاق سلسلة توريد الوقود المستدام وإتاحته على نطاق أكبر وتوفيره عبر المناطق الجغرافية، والأهم من ذلك أن تكون تكلفته معقولة لاعتماده في الصناعة على نطاق أوسع في المستقبل.

أهمية خاصة

وتكتسب الرحلة أهمية خاصة مع إعلان الإمارات 2023 «عام الاستدامة»، حيث يجري تسليط الضوء على التزام الإمارات بالبحث عن حلول مبتكرة لمختلف التحديات، مثل الطاقة والتغيرات المناخية وغيرهما من القضايا المتعلقة بالاستدامة. وتساعد الرحلة على إطلاق جهود الصناعة الجماعية لتمكين مستقبل الطيران بوقود مستدام 100 %، كما تسهم أيضاً في تحقيق أهداف الاستدامة للإمارات.

تعاون وتطوير

وعملت طيران الإمارات بالتعاون مع شركائها «جي ئي إيروسبيس» وبوينج و«هنيويل» ومجموعة اينوك و«نيست» و«فايرنت» لتطوير مزيج من الوقود المستدام يضاهي خصائص وقود الطائرات التقليدي. وتم إجراء مجموعة من قياس مواصفات وخصائص الوقود الكيميائية والفيزيائية في كل نسبة من المزيج. وبعد عدة اختبارات معملية وتجارب صارمة، توصل الشركاء إلى مزيج بنسبة تعكس خصائص وقود الطائرات.

وتم مزج 4 أطنان من وقود الطيران المستدام، تتألف من 75 % إيسترات معالجة مائياً وأحماض دهنية وكيروسين برافيني اصطناعي مقدّمة من «نيست»، و25 % كيروسين عطري اصطناعي من «فايرنت». وجرى تزويد أحد محركي الطائرة «جي ئي 90» بالوقود المستدام 100 %، في حين زُوّد الآخر بوقود تقليدي.

وتوضح الرحلة التجريبية صلاحية الوقود المستدام كمصدر وقود آمن وموثوق. وتضيف النتيجة الواعدة للمبادرة إلى مجموعة بيانات الصناعة والأبحاث حول خلطات الوقود المستدام بنسب أعلى، ما يمهد الطريق للتوحيد القياسي والموافقة مستقبلاً على وقود مستدام بنسبة 100 % كبديل لوقود الطائرات التقليدي، وأعلى بكثير من مزيج الـ50 % المعتمد حالياً.

حل موثوق

وأكد كولجيت غاتا-أورا رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أن الشركة في مقدمة الداعمين لوقود الطيران المستدام باعتباره الطريقة الأسرع وطويلة الأجل لمساعدة الصناعة على الوصول إلى هدفها المتمثل في صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، لأن وقود الطيران المستدام هو الطريقة لتحقيق هذا الأمر بأقل قدر من الاضطراب في البنية التحتية الحالية. وبالتالي، فإن تصميم الطائرات الحالي هو حل حقيقي موثوق به لمساعدة الصناعة على الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وقال نائب الرئيس للمبيعات العالمية والتسويق في الشرق الأوسط في «جي ئي إيروسبيس» عزيز قليلات: الوقود المستدام بالغ الأهمية لمساعدة صناعة الطيران على الوصول إلى هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، كما أن التعاون بين الجهات المعنية في مثل هذا الاختبار لتجربة الوقود المستدام عالمياً سوف يساعدنا على الاقتراب من تحقيق هذا الهدف. جميع محركاتنا يمكنها العمل بخلطات الوقود المستدام المعتمدة اليوم، ونحن نساعد في دعم ترخيص واعتماد وقود مستدام بنسبة 100 %.

وقال نائب رئيس بوينج للمبيعات والتسويق في الشرق الأوسط عمر عريقات: «نهنئ طيران الإمارات على هذه الرحلة التجريبية الناجحة باستخدام الوقود المستدام، الذي سيلعب دوراً مهماً في التزام صناعة الطيران بتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2050، ما يتطلب تعاوناً قوياً بين مختلف أوساط الصناعة. نحن فخورون بشراكتنا مع طيران الإمارات في هذه الاختبارات ونتطلع إلى مزيد من العمل مع شركائنا لتمكين استخدام الوقود المستدام على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير الخطوط الجوية في «هانيويل إيروسبيس الشرق الأوسط» مصعب الكبيسي: نحن متحمسون لاستخدام تقنيتنا في مثل هذه الرحلة التجريبية المهمة، إذ تعد وحدة الطاقة المساعدة 500-331 أو APU جزءاً لا يتجزأ من نظام طائرات بوينج 777. وتوفر هذه الوحدة بدء تشغيل المحرك الرئيسي والتحكم البيئي وأنظمة الطوارئ الاحتياطية للطائرات على الأرض وأثناء الرحلة، وتستخدم نفس الوقود مثل محركات الدفع الرئيسية.

وقال نائب رئيس «نست» للطيران المتجدد لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوناثان وود: «نتعاون بشكل وثيق مع الشركاء لتسريع توافر واستخدام الوقود المستدام، ما يلعب دوراً حاسماً في الحد من الانبعاثات الناجمة عن السفر الجوي. ولتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات الوقود المستدام، نحن بحاجة إلى تمكين استخدامه بنسبة 100 %، وتُعدّ الرحلات التجريبية، مثل هذه الرحلة خطوة مهمة نحو الحصول على اعتماد لاستخدام هذا النوع من الوقود. ونحن ملتزمون بأداء دورنا أيضاً في ضمان أن تواصل دبي والإمارات عموماً ريادتها في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات في قطاع الطيران حيث نعمل على زيادة طاقتنا الإنتاجية من الوقود المستدام إلى 1.5 مليون طن سنوياً بنهاية هذا العام».

وقال الرئيس والمستشار العام لشركة «فايرنت إنك» ديف كيتنر: تحوّل تقنية فايرنت السكريات النباتية المتاحة على نطاق واسع إلى مركّبات تجعل وقود الطيران المستدام بنسبة 100 % دون الحاجة إلى المزج مع وقود الطائرات التقليدي. ونحن ملتزمون، مع شركتنا الأم ماراثون بتروليوم كوربوريشن، بالاستثمار في مستقبل متنوع للطاقة، وما هذه الرحلة سوى مثال بارز على هذا الالتزام.

اينوك

أشاد سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك بهذا الإنجاز، لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2023 «عام الاستدامة» في الإمارات، وأكّد أنه يمثّل خطوة كبيرة نحو الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد المناخي.

وأضاف: تحرص مجموعة إينوك على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام. وتضطلع مجموعة إينوك بدورٍ رئيس في تزويد مطارات دبي بوقود الطائرات.

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