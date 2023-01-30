دبي تستضيف معرض المطارات في ظل نشاط كبير تشهده صناعة الطيران

المصدر: البيان

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يبدي أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة المطارات العالمية حماسهم للمشاركة في معرض المطارات - الذي يرسي أفضل المعايير بالنسبة لهذه الصناعة- والذي سيقام في شهر مايو المقبل في دبي مع ثلاثة معارض ومؤتمرين يتزامن تنظيمها جميعاً مع فعاليات المعرض الممتد على ثلاثة أيام.

وسوف تعمل الدورة الثانية والعشرون لأضخم منصة سنوية متخصصة لصناعة المطارات في العالم، والتي يجري تنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، على ربط أكثر من 200 علامة تجارية للطيران، وأكثر من 100 مشترٍ من أكثر من 30 مطاراً وهيئات طيران من 20 بلداً، شقت جميعها طريقها للمشاركة في هذا المعرض التجاري السنوي الذي سيقام في الفترة من 9 ولغاية 11 مايو 2023.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد:" إن صناعة المطارات قد استرجعت كامل قوتها تقريباً، وإن التوسع وتشييد مطارات جديدة مستمر لتلبية الاحتياجات المستقبلية لهذه الصناعة المهمة".

يأتي ذلك في ظل توقع وصول حركة المسافرين الداخلية على مستوى العالم في أواخر العام 2023 إلى المستويات التي كانت عليها في العام 2019، في حين سوف تستغرق حركة المسافرين الدولية عاماً آخر لتصل إلى مستويات العام 2019، بحلول النصف الثاني من العام 2024.

ويتوقع خبراء دوليون أن تولد أعمال المسافرين 522 مليار دولار أمريكي من العائدات لشركات النقل والمطارات التي تعمل على العودة لتحقيق الأرباح والتي تشهد قدراً أقل من الاضطراب في العمليات.

وسيتم على هامش أعمال معرض المطارات إقامة معارض ومؤتمرات خاصة بالصناعة، هي: منتدى قادة المطارات العالمية، ومعرض ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، معرض ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، علاوة على الذكرى السنوية لمنظمة المرأة في الطيران، حيث سيحتفل فرع الشرق الأوسط لمنظمة المرأة في الطيران هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيسه، وذلك عبر تخصيصه يومين أثناء المعرض لتغطية مؤتمر يمتد على مدى يوم واحد، وورش عمل ومناقشات الطاولة المستديرة تمتد على مدار اليوم الثاني.

وسوف تعمل هذه المنصة العالمية رفيعة المستوى من خلال شعار "ربط صناعة المطارات العالمية" على استقبال أكثر من 4,500 زائر، حيث تتمحور موضوعاتها الرئيسية حول الاستدامة في المطارات والأتمتة والتنقل الجوي في المناطق الحضرية.

وقد تم تأكيد مشاركة عارضين من الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والدنمارك، وتركيا، وهولندا، والصين، وبلجيكا، وكوريا الجنوبية، والسويد، والإمارات العربية المتحدة، حيث تشتمل قائمة العارضين على كل من أي دي بي سيفغيت، و"سيا"، وايجيس، وإماراتيك، وغولدهوفر اكتينغيسيشافت، ومجموعة غروبيه أي دي بي، وجينو اس ايه، وهانيويل، واي تي دبليو جي اس أي، وناكتيك، وشينزن، وسي ام ام سي تياندا المحدودة لدعم المطارات، وسميث ديتكشن، وتكنيك دوكوم، وتي ال دي.

وسوف يشارك في المؤتمرات لفيف من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف المنظمات المرموقة، بما في ذلك مجلس المطارات العالمي، الذي يعتبر الرابطة التجارية للمطارات العالمية التي يدير أعضاؤها 1950 مطاراً في 185 دولة، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يعتبر بدورة الاتحاد التجاري الذي يشتمل على أكثر من 300 شركة طيران عضوة تمثل 83% من الحركة الجوية العالمية.

هذا وتعمل ريد للمعارض، الجهة المنظمة لمعرض المطارات، وهي شركة عالمية رائدة في مجال المعارض التجارية مع أكثر من 400 معرض في 22 دولة عبر 43 قطاعا صناعيا تستقطب فيما بينها أكثر من سبعة ملايين مشارك سنوياً، على التسويق والترويج بشكل كبير لهذا المعرض في مسعى منها لإعادة الاتصال بالعارضين واستعادتهم.

وقالت مي إسماعيل، مديرة المعرض في شركة ريد للمعارض:" إن معرض المطارات 2023 سيشهد تمثيلاً لكامل سلسلة صناعة المطارات والمشاركة الحماسية من أصحاب المصلحة، حيث بات تحول المطارات مدفوعاً الآن بالتكنولوجيا للمساعدة في ترميم مستويات السلامة والصحة والأمن والكفاءة في عملياتها حول العالم. وأضافت أنه سيتم عرض كل ما تتطلبه المطارات تقريباً تحت سقف واحد".

وقد نمت قاعدة بيانات مستثمري المطارات العالمية التابعة لمركز المحيط الهادئ للطيران في العام 2022 مع 1074 مستثمرا "نشطا، أو خاملا، أو طموحا" تم إدراجهم في هذا القطاع الذي يعود مرة أخرى للازدهار.

وفي الوقت الذي تستعد فيه الصناعة لاسترجاع أفاقها المشرقة، يتوقع خبراء الطيران واتحادات النقل الجوي عودة الربحية، والحد من الاضطراب في العمليات، والإبحار السلس مع إقلاع أكثر من 100,000 رحلة تجارية عبر الكوكب كل يوم في الوقت الراهن، ترتفع الى 200 ألف رحلة في منتصف ثلاثيات القرن الحالي.

وسوف تكون ساحة المطار الإلكترونية التجارية التخصصية ضمن المعرض، أكبر حجماً مع وجود المزيد من العلامات التجارية الرائدة في المناولة الأرضية المستدامة، وهي جزء من الابتكارات التي تبني مطارات مستقبلية مستدامة - مسار الابتكار.

وكانت دورة العام 2022 قد شهدت حضور أكثر من 4,00 شخص من 71 دولة، وأكثر من 160 عارضا من 23 دولة، وأكثر من 100 مشترٍ من 35 شركة و23 دولة، وذلك إلى جانب أجنحة لخمس دول، في حين استقطبت الفعاليات المتزامنة مع أعمال المعرض 81 متحدثاً من كافة أنحاء العالم.

هذا، وسوف يُظهر هذا المعرض البيني للأعمال للعالم في هذا العام النبض الذي استعادته صناعة المطارات وحماستها لإعادة هذا النبض إلى مسارات النمو الصحي في الأعوام القادمة.

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