حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب تواصل نموها في 2022 مسجلة 15,444 رحلة

المصدر: البيان

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أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب أن حركة الطيران الخاص واصلت نموها في 2022، مسجلة زيادة قدرها 3% مقارنة بالعام 2021، مع تسجيل 15,444 رحلة على مدار العام. وفي ديسمبر 2022، تم تسجيل 2,319 رحلة، لتكون الأعلى في شهر واحد، أي ما يمثل نمواً بنسبة 36% عن ديسمبر 2021.

وهناك العديد من العوامل التي أسهمت في نمو الحركة، ومنها الجهود الدؤوبة والمبادرات الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة. وأدى ذلك إلى تحقيق أرقام قياسية للزوار وجذب المزيد من المستثمرين والأشخاص ممن يتوافدون على الإمارة من جميع أنحاء العالم، نظراً لسهولة ممارسة الأعمال، وما تتمتع به من خصائص أخرى، مثل السلامة والأمن وبرامج التأشيرات الجذابة، وغيرها الكثير.

وهناك عامل مهم آخر لعب دوراً حافزاً، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها دولة قطر، حيث سافر العديد من كبار الشخصيات ومالكي الطائرات الخاصة إلى دبي عبر مبنى الطيران الخاص في مشروع محمد بن راشد للطيران، ما يمثل دلالة على الثقة إزاء الخدمات المتميزة التي يقدمها المبنى.

وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران: "إننا نفخر بالنمو المستمر لحركة الطيران الخاص منذ بداية الجائحة. لقد أسهمت رؤية قيادتنا الرشيدة بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارة عبر المؤشرات العالمية، حيث كشف "مؤشر أفضل 100 مدينة للعام 2022" لوكالة "يورومونيتر إنترناشيونال" الشهر الماضي عن استحواذها على المرتبة الأولى إقليمياً والثانية عالمياً. وسنواصل كل الجهود الممكنة لجذب الزوار والشركات إلى دبي، بالاعتماد على بنيتنا التحتية وخدماتنا المتطورة في المشروع، لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران".

والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرص إستثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران. ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي قامت بتطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.

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