تيم كلارك: تراجع متوقع لتذاكر الطيران مع انحسار التضخم

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، أن المسافرين الأستراليين يمكنهم توقع انخفاضاً في أسعار تذاكر الطيران في وقتٍ لاحق من العام الجاري مع تراجع معدلات التضخم وارتفاع السعة المقعدية لدى الناقلات الجوية العالمية، إلا أنه لا يزال غير واضح حتى الآن ما إذا كانت أسعار التذاكر ستنخفض إلى مستوياتها السائدة قبل تفشي «كوفيد 19»، خاصةً وأن الطلب على الرحلات الجوية آخذ في الاعتبار.

وأوضح كلارك على هامش إعلان «طيران الإمارات» اعتزامها زيادة خدماتها إلى مديني سيدني وملبورن الأستراليتين، فضلاً عن إعادة تشغيل خدماتها بين كرايستشرش في نيوزيلندا وسيدني في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا سيدني مورنينغ هيرالد».

وقال تيم كلارك: «بينما بدأت ضغوط الكُلفة تتراجع، ورأينا بالفعل دليلاً على ذلك، يبدأ التضخم في التراجع، وستهبط الفائدة في نهاية العام وستستقر سلاسل الإمداد، ما يؤدي منطقياً في النهاية إلى انخفاض الأسعار».

وأضاف: «هل ستنخفض الأسعار إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19»؟ لا أدري، لكنني أستطيع أن أستشف تعديلات قريبة في الأسعار».

وألمح إلى التأثير الإيجابي المُنتظر لفتح السوق الصينية، وأنه يُسرّع إيقاع تعافي صناعة الطيران العالمية من تداعيات الجائحة، موضحاً أنه مع السماح للصينيين بالطيران مُجدداً بنفس المستوى المعتاد قبل الجائحة، ستجد الناقلات الجوية نفسها في موقف ربحي قوي للغاية.

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