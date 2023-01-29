الغاف والمانغروف.. ظلال الأصالة وحكايات الأجداد في تطويع الطبيعة

المصدر: البيان

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تحظى أشجار القرم "المانغروف" والغاف بمكانة خاصة عند الإماراتيين، نظراً لقيمتها البيئية وفوائدها المتعددة، واقترانها بهوية الإمارات وتراثها.

وأصبحت غابات هاتين الشجرتين مقصداً للزوار المحليين والسياح، وتمثل فرصة فريدة لخوض تجربة سياحية بمذاق مختلف، خصوصاً خلال النسخة الثالثة من حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تسعى إلى إبراز مقومات الموروث والهوية الوطنية، ومنظومة القيم الإماراتية الأصيلة المتوارثة، والضاربة بجذورها في تكوين المجتمع المحلي، والتي حملها الآباء عن الأجداد، ويتوارثها الأبناء والأجيال اللاحقة، في نسق تلقائي يتسم بالاستدامة.

شجرة وطنية

حظيت أشجار الغاف بمكانة خاصة في التراث الإماراتي، وبرز ذلك من خلال الاهتمام الكبير من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أصدر توجيهاته بمنع قطعها في كافة إمارات الدولة، كما أمر باستزراع غابات جديدة واسعة.

وتم إعلان شجرة الغاف الشجرة الوطنية لدولة الإمارات في عام 2008، ويرجع هذا الاختيار لما تمتلكه هذه الشجرة من قدرة عجيبة على التأقلم المثالي مع البيئة الصحراوية القاحلة للدولة، فهي شجرة تتحمّل الجفاف، ويمكن أن تظل خضراء حتى في البيئات الصحراوية القاسية، إلى جانب أهميتها للإنسان والحيوان وللحفاظ على توازن البيئة كذلك.

وتكتسب شجرة الغاف قيمتها المعنوية والوطنية كونها شجرة يتجمع تحتها الناس للتشاور منذ القدم، إذ درجت العادة في المساء أن يتوسط كل شيخ من شيوخ القبائل مجلساً تحت أشجار الغاف يعتبر منتدى لأبناء القبيلة، كما يحق لأبناء القبائل المجاورة الانضمام إليه دون قيد أو شرط وحتى عابر السبيل الذي يلقى كامل الترحيب به في هذا المجلس ويلتقي الجميع وتدور حول موقد النار فناجين القهوة وحبات التمر، ويناقش الحضور أمورهم المهمة.



رمز التسامح

في عام 2019 تم اختيار شجرة الغاف لتكون رمزاً للتسامح في عام التسامح في دولة الإمارات، كما انتشرت أشجار الغاف في جميع أرجاء معرض "إكسبو 2020 دبي" لتحكي هذه الأشجار قصة أخرى عن الاستدامة وتنثر روح التسامح على الأجنحة المشاركة.

ولعبت أشجار الغاف دوراً مؤثراً في حياة البدو؛ لأنها مصدر الغذاء الرئيسي للحيوانات البرية التي كانت تأتي إلى أشجار الغاف لتقتات منها وتستظل بها عندما ترتفع الحرارة بشدة في فصل الصيف، كما تعد أشجار الغاف ثروة عظيمة متعددة الفوائد وفي مقدمتها مكافحة التصحر وتقليل الانبعاثات الكربونية كما تدخل مكوناتها في صناعة الأدوية والمنتجات التجميلية إضافة إلى استعمالاتها الغذائية.

ولأهمية هذه الشجرة من الناحية البيئية أقيمت لها محمية "غاف نزوى" في دبي، وتتميز بوجود أعداد من أشجار الغاف والتي تظهر على شكل غابات من الأشجار التي تكسو المنطقة وتوفر بيئة ظليلة وجاذبة لمختلف أنواع الطيور والحيوانات، وتعد المحمية وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والراغبين في الاسترخاء والهدوء.

موائل طبيعية

تتمتع دولة الإمارات بطبيعة متنوعة، تضم العديد من الكائنات البرية والبحرية، وكذلك النباتات التي ترسم ملامح تفرد المنطقة وتميزها من ناحية البيئة، ومنها أشجار القرم "المانغروف" التي تكثر على ساحل دولة الإمارات بمساحات كبيرة، وتنتشر في العديد من المحميات الطبيعية في الدولة، وتلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، بالإضافة إلى فعاليتها في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتعد مناطق غابات القرم موائل للعديد من الأنواع البحرية، ما يجعلها مقصداً سياحياً للزوار المحليين والسياح وعشاق السياحة البيئية.

وجهة سياحية

يعد منتزه القرم الوطني في أبوظبي وجهة مثالية للعائلات والمصورين وعشاق مراقبة الطيور، ويتميز المنتزه بتنوّع بيولوجي وفير ويشمل غابات أشجار القرم والمستنقعات المالحة والسهول الطينية وتجمّعات الطحالب.

ويتمتع الزائر للمنتزه بالطيور النادرة، مع بعض الكائنات البحرية الغريبة والجميلة، كما يستفيد الزائر بتعلم الكثير عن حياة الطيور والثدييات والأسماك واللافقاريات التي تعيش في غابة القرم.

تنوع بيولوجي

وفي وجهة مميزة لعشاق الطبيعة، تتميز محمية رأس الخور في دبي بوفرة أشجار القرم التي تستخدمها الطيور كملاذٍ آمن للتكاثر وبناء الأعشاش عليها.

شهدت دبي أخيراً أيضاً افتتاح "غابة القرم"، حيث يهدف المشروع لزراعة مليون شجرة، ويُقام ضمن محمية "جبل علي" للحياة الفطرية، وتتضمن الغابة مجموعة واسعة من الشعاب المرجانية والقرم وأحواض الأعشاب البحرية والنجيل البحري، وشاطئاً طبيعياً.

طبيعة خلابة

تعد محمية أشجار القرم والحفية في مدينة كلباء بالشارقة من المناطق الغنية بتنوعها الحيوي، وتنتشر فيها غابات القرم، وتتميز المحمية بكونها موطناً رئيسياً لأنواع كثيرة من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، مثل السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر.

وتعدّ أشجار القرم الرائعة أفضل سمة لهذه المحمية وهي تسهم في حماية الساحل من خلال الحد من عوامل التعرية الناتجة عن العواصف والتيارات والأمواج والمد والجزر.

الزوراء في عجمان

تمتد محمية الزوراء الطبيعية على مساحة كيلومترين وتتميز بغابات أشجار القرم ذات الطبيعة الساحرة ويقطن فيها العديد من الفصائل البرية والبحرية. كما أنها تشكل موطناً لأكثر من 100 نوع من أنواع الطيور المحلية والمهاجرة بما في ذلك طيور الفلامينغو الوردية التي يمكن مشاهدتها على مدار السنة بالإضافة إلى مالك الحزين أو البلشون.

تشكل منطقة الزوراء إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وأهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية خاصة أنها تعد بمثابة خور شبه استوائي خاضع لحركة المد والجزر، وتكثر فيها الشعب المرجانية التي ينمو ويتكاثر عليها أنواع عديدة من الأسماك في المنطقة، إضافة إلى كثرة غابات أشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه. كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأحياء البحرية.

أنشطة متنوعة

وفي أم القيوين، يحظى شاطئ القرم بإقبال من الزوار المحليين والسياح ليستمتعوا بطبيعته الخلابة ومناظره الساحرة التي تتيح مشاهدة غابات القرم التي تكتسي بها سواحل وخيران أم القيوين.

مورد غذاء

تغطي أشجار القرم مساحات كبيرة من خور مدينة رأس الخيمة الذي يقسمها إلى قسمين، حيث تعد محمية طبيعية للطيور والأسماك لمساهمتها في الحفاظ على أنواع الحياة البرية والبحرية وعلى حياة أنواع مختلفة من الطيور، وتعد مناطق ملائمة لحياتها ومورداً لغذائها.

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