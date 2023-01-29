سياحـة الاحتفــالات تنتعش في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تماشياً مع الجهود الرامية لتعزيز جاذبية دبي بوصفها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، تواصل دبي استقطاب أعداد كبيرة من الراغبين حول العالم في إقامة حفلات زفافهم.

أو الاحتفال بمناسباتهم الاجتماعية، إذ باتت المدينة تحظى بشهرة كبيرة في أوساط منظمي الفعاليات، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية ومرافق عالمية تتناسب مع مختلف المجالات، إلى جانب ما تستضيفه على مدار العام من فعاليات إقليمية ودولية متنوعة، تستقطب معها المزيد من الضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك دبي مجموعة متنوعة من الوجهات المتميزة، والمطاعم الراقية والفنادق العالمية، التي تقدم لروادها مجموعة متنوعة من الخيارات والباقات والعروض التي تتناسب مع مختلف الإمكانات لتضمن للراغبين في إقامة حفلات الزفاف والضيوف والزوار من كل دول العالم قضاء أوقات لا تنسى، والاستمتاع بوجهات دبي ومرافقها العالمية.

وضمن الجهود المبذولة لجعل دبي مركزاً دولياً للخبراء والشركات العاملة في مجال تنظيم الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية، نظمت دبي ملتقى الزفاف العالمي يناير الجاري، والذي شهد مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين ضمن القطاع من شتى أنحاء العالم، الذين التقوا لمناقشة مستقبل صناعة الفعاليات، وقدموا ابتكاراتهم في ضوء التطور التقني والإبداعي المستمر في هذا المجال.

مقومات عالمية

وقالت ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية والرعاية التجارية لدائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسساتها:

«تتمتع دبي بمقومات عالمية تجعلها وجهة مفضلة لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات، حيث تستقطب المدينة الملايين من حول العالم للعيش والعمل والزيارة، كما أصبحت المدينة الخيار الأمثل للأشخاص الراغبين في إقامة حفلات زفافهم، أو الاحتفال بمناسباتهم وقضاء أوقات مميزة، كما تتيح لزوارها فرصة الاستمتاع بباقة واسعة من الفعاليات، والأنشطة الترفيهية والثقافية، وتجارب تناول الطعام والتسوق».

وأضافت: «يعكس ملتقى الزفاف العالمي في دبي (Global Wedding Excellence)، وهو إحدى الفعاليات العالمية الرئيسية المتخصصة في مجال حفلات الزفاف، أهمية ومكانة دبي في هذا القطاع، وما تقدمه الإمارة من خدمات وعروض استثنائية.

كما أسهمت المراكز المتقدمة التي حصلت عليها دبي والتقدير العالمي لإنجازاتها، وفي مقدمتها لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين حسب «تريب أدفايزر» لعامين متتاليين، في تأكيد موقعها ضمن هذا القطاع.

وهو ما كان ليتحقق من دون الشراكة والتعاون المتواصل الذي تحرص دبي على تدعيمه مع كل الجهات المعنية والشركاء حول العالم، بمن فيهم منظمو الفعاليات وحفلات الزفاف، لزيادة جاذبيتها بوصفها وجهة مثالية لحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات المميزة».

استقطاب الخبراء

ونجحت الدورة الخامسة من ملتقى الزفاف العالمي في دبي في استقطاب مجموعة واسعة من خبراء السياحة وإدارة الوجهات، ومنظمي الفعاليات وحفلات الزفاف، إضافة إلى الشركات المتخصصة في تقديم خدماتها في هذا المجال، وأتاحت الفعالية السنوية الرائدة فرصة لمختلف الخبراء ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، والمختصين في هذه القطاعات للتواصل وتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات، وتقديم تجارب استثنائية للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية.

وجذب الملتقى 70 شخصية من كبار منظمي حفلات الزفاف والخبراء والشركات العاملة في أهم الأسواق الرئيسية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند والمملكة المتحدة ورابطة الدول المستقلة، وشهد مشاركة 11 مجموعة فندقية تحتضنها الإمارة، بما فيها من وجهات فريدة، إلى جانب 12 من الموردين ومزودي الخدمات في قطاع حفلات الزفاف.

وسلطت الفعالية الضوء على مواقع تنظيم حفلات الزفاف، وخيارات الطعام التي توفرها دبي، حيث أبرزت مطاعم مرموقة حاصلة على نجمة ميشلان، مثل مطعم هاكسان، قدراتها في مجال استضافة حفلات الزفاف.

قائمة المشاركين

وضمّت قائمة الضيوف المشاركين ممثلين عن فندق أتلانتس النخلة، ووالدورف أستوريا دبي بالم جميرا، ومدينة جميرا، وتيرا سوليس دبي، ودبليو دبي النخلة، ومنتجع ماريوت نخلة جميرا.

وسوفيتل دبي ذا بالم، وفندق أرماني دبي، ومنتجع وسبا نيكي بيتش دبي، والريتز-كارلتون دبي، إلى جانب الشركاء، بما فيهم إكويفاكس وإنكور، ووايلد جوس، وإف إن بي الإمارات، ولايف إن فايف، وفيديرا، ورويال تنت، وريد فيلفت، وساوند كرافت، وبيور ماجيك، وإيفنت هاوز، وبانجيا، وإيه إل أر، وبارتي سوشل، وميلريش.

كما استضافت دورة هذا العام مؤسسي ومديري منصات الزفاف الرقمية على مستوى العالم، وفي مقدمتها منصة موقع أرابيا ويدينجز، وجايدز فور برايدز، وويدنجز أونلاين، وسماشينج ذا جلاس، سعياً لتعزيز انتشار ومستوى الوصول للتجارب الفاخرة التي تحتضنها الإمارة في مجال حفلات الزفاف.

وتقدم دبي خدمات متكاملة لتنظيم الحفلات، تتضمن توفير خدمات كبار منظمي حفلات الزفاف الحائزين جوائز عالمية، وحجز رحلات جوية للطيران غير المنتظم.

وتوفير خدمات النقل من وإلى المطار، وحجز أرقى الصالات، والمصورين العالميين، وأشهر المطابخ العالمية، وأفضل العروض الترفيهية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للأزواج وضيوفهم للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية التي توفرها وجهات دبي المختلفة خلال فترة إقامتهم.

بنية تحتية عالمية

وترحب دبي بالأزواج الراغبين في الاحتفال بمناسباتهم في مرافقها ذات الإطلالات المميزة على أشهر معالم المدينة، بما فيها برج خليفة، وبرواز دبي، ومتحف المستقبل، وعين دبي، وتقدم لهم باقة من الفنادق الفاخرة والمنتجعات. وتتنوع المرافق المثالية لاستضافة الحفلات في دبي، بدءاً من وجهات دبي الشهيرة، مروراً بالشواطئ ذات الرمال الذهبية والحدائق الرائعة، وصولاً إلى الجبال الشاهقة والكثبان الرملية.

وتضم دبي 794 فندقاً فاخراً، تقدم أعلى مستويات الخدمة والضيافة العربية الأصيلة، ما يتيح تجارب إقامة استثنائية للضيوف. وتضم هذه القائمة مجموعة من الفنادق الأكثر رُقيّاً في العالم، بما فيها فندق أتلانتس النخلة، وسيزر بالاس، وبولغري، وفنادق الريتز-كارلتون، وفنادق ومنتجعات ون آند أونلي، وغيرها.

خدمات رفيعة المستوى

وتوفر العديد من فنادق ووجهات الإمارة الخدمات التي يقدمها منظمو حفلات الزفاف المحترفون، ما يسمح للأزواج والضيوف بتصميم تجاربهم الخاصة مع وجود مجموعة من الخبراء في قطاع الفعاليات، وحفلات الزفاف في دبي. وتتميز دبي بتنوع خيارات المأكولات المناسبة لحفلات الزفاف.

حيث تعد مركزاً عالمياً للمأكولات وفنون الطهي التي تتناسب مع ثقافات أكثر من 200 جنسية، كما أشادت مجموعة ميشلان بتجارب الطعام التي توفرها دبي.

وأطلقت دليلها بالإمارة العصرية في يونيو الماضي، ما أسهم في تعزيز مكانة المدينة وجهة رائدة لسياحة الطعام. وشملت النسخة الافتتاحية من الدليل 69 مطعماً، تضمنت 14 مطعماً حائزاً جائزة بيب جورماند، وجائزة أفضل مطعم يقدم وجبات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

موقع متميز

وتمتاز دبي بموقع جغرافي استراتيجي بين الشرق والغرب، كما تعدّ واحدة من أبرز المدن العالمية التي تقدم شبكة خطوط جوية واسعة، ما يتيح للمسافرين التنقّل منها لأي مكان حول العالم في أقل من ثماني ساعات، كما تتميز بسهولة زيارتها، بفضل الإجراءات الميسرة والتأشيرات المباشرة ومتطلبات الدخول، ما يمثّل عامل جذب إضافياً للأزواج الراغبين في الاحتفال بزفافهم في دبي.

وقالت كارين سينامون، مؤسسة سماشينج ذا جلاس - المملكة المتحدة: «تتميز دبي بالحيوية والتطور الدائم والتنوع الثقافي، وبامتلاكها الكثير من المزايا التي تجعلها وجهة مثالية لاستضافة حفلات الزفاف الفاخرة في الصالات الداخلية أو في الهواء الطلق».

من جهتها، قالت آليسون هارجريفز، مؤسسة شركتي بيوند ويدينجز وجايدز فور برايدز - المملكة المتحدة: «استطاع ملتقى الزفاف العالمي جمع كل المعارف المتعلقة بقطاع الزفاف في منصة واحدة. وتمثل ميزة الطقس المعتدل خلال هذا الوقت من السنة عامل جذب إضافياً للمقبلين على إقامة حفلات الزفاف، ومنظمي حفلات الزفاف القادمين من المملكة المتحدة».

وجهة للحفلات

أما أنطون سيمينوف، المدير الإداري لشركة ووندر تنت المحدودة - الإمارات فقال: «يمثل ملتقى الزفاف العالمي إحدى الفعاليات الرئيسية التي تسهم بلا شك في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية لاستضافة حفلات الزفاف، ويسرنا تقديم منشآت متميزة مبتكرة، وتغيير مفهوم صالة الزفاف إلى عمل فني متكامل مزوّد بعدد من المزايا الفريدة والتقنيات الرائدة».

بدروها، قالت جويتا هيمديف، مؤسسة شركة يولو إنترتينمنت آند ويدينجز - الهند: «تعد دبي مركزاً عالمياً للتواصل مع خبراء قطاع الفعاليات والحفلات، وبصفتنا أحد المنظمين لحفلات الزفاف، ندرك أهمية مكانة دبي الرائدة في هذا المجال، لا سيما تميز المدينة بأفضل الوجهات ووسائل الترفيه».

سمعة عالمية

من جهتها، قالت بيسي سوتوندي، مؤسسة شركة بيزيبي إيفنتس - نيجيريا: «تتمتع دبي بسمعة عالمية في مجال السياحة والسفر واستقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية والحفلات والأعراس، وأصبحت وجهة مختارة لعدد كبير من النيجيريين، سواء للزيارة أو إقامة حفلات الزفاف والفعاليات المتنوعة، بفضل ما تمتلكه من مزايا استثنائية ومرافق عالمية».

بدوره، قال إيان رينتون، مدير المبيعات في منتجعات أتلانتس دبي - الإمارات: «نتطلع دائماً إلى تعزيز خدمات حفلات الزفاف لكل من أتلانتس النخلة ومنتجع رويال أتلانتس، كما يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه لتوفير خدمات رفيعة المستوى في منشآتنا السياحية».

12.8 مليون زائر

استقبلت دبي بين شهري يناير ونوفمبر 2022 نحو 12.82 مليون زائر دولي، ما يعكس الثقة العالمية التي اكتسبتها دبي بوصفها وجهة جذابة وآمنة للسفر.

وفي ظل الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد والقطاعات السياحية، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي التعاون الوثيق مع شبكة الشركاء المحليين والعالميين، ومنظمي حفلات الزفاف، ومزودي الخدمات، لترسيخ مكانة دبي في صدارة وجهات استضافة حفلات الزفاف والمناسبات.

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