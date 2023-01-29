«فلاي دبي» تدشن 7 رحلات أسبوعياً إلى كرابي وباتايا في تايلاند

المصدر: باتايا ــ أحمد يحيى

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بدأت «فلاي دبي» تسيير رحلاتها المباشرة إلى مدينتي كرابي وباتايا في تايلاند، واللتين تعدان من الوجهات الشهيرة لقضاء العطلات لعشاق الشواطئ والمغامرات على حد سواء، حيث تتميز الوجهة الجديدة، بمنتجعاتها وفنادقها التي تطل على خليج باتايا، فيما توفر مدينة كرابي الشواطئ الجميلة والمنحدرات الجيرية وغابات المنغروف الكثيفة.

وتوفر الرحلات الجديدة إلى هاتين الوجهتين للمسافرين المزيد من الخيارات للسفر إلى تايلاند التي تعد خياراً مفضلاً للمسافرين من الإمارات ودول مجلس التعاون ورابطة الدول المستقلة وأوروبا، حيث تبلغ عدد رحلات «فلاي دبي» إلى باتايا 7 رحلات في الأسبوع بأسعار تبدأ من 3600 درهم للدرجة السياحية و8500 لدرجة الأعمال.

وتصل رحلات الناقلة إلى 7 باتجاه كرابي أسبوعياً بأسعار تبدأ من 3800 درهم للدرجة السياحية و9500 لدرجة الأعمال، كما توفر «فلاي دبي» باقات عطلات خاصة إلى كل من باتايا وكرابي تبدأ من 2398 درهما شاملة تذاكر السفر ذهاب وعودة على الدرجة السياحية والإقامة لمدة ثلاثة أيام، بينما تتوفر باقات عطلات باتايا بأسعار تبدأ من 2398 درهماً وتشمل تذاكر السفر ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية والإقامة في الفندق لمدة ثلاثة أيام ووجبة الإفطار، بينما تبدأ أسعار باقات العطلات في كرابي من 2641 درهماً شاملة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً في الدرجة السياحية والإقامة في الفندق لمدة ثلاثة أيام ووجبة الإفطار.

نمو أعمال

وأطلقت فلاي دبي خلال العام الماضي رحلات إلى أكثر من 20 وجهة، بما في ذلك بيزا في إيطاليا وأوش في قيرغيزستان، وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان، فيما بدأت الناقلة في العام الجاري رحلات إلى باتايا وكرابي في تايلاند وسانت بطرسبيرغ في روسيا، بينما ستبدأ رحلاتها إلى كل من عشق أباد في تركمنستان 23 يناير، وشيمكنت في 28 فبراير، و ميلان بيرغامو 10 مارس وكالياري في إيطاليا 10 يونيو وكورفو في اليونان 24 يونيو.

وتشغل الناقلة أسطولاً موحداً من72 طائرة بوينغ 737 منها 32 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و 37 بوينغ 737 ماكس 8 و 3 بوينغ 737 ماكس 9، فيما استأنفت فلاي دبي رحلاتها إلى عدد من وجهاتها المشهورة مثل العلا في العربية السعودية اعتباراً من 14 يناير بواقع مرتين أسبوعياً والهفوف من 24 نوفمبر 2022 بواقع مرتين في الأسبوع.

وتسلمت الشركة 17 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس لدعم عمليات نمو شبكة الناقلة التي تغطي اليوم 113 وجهة في 53 دولة حول العالم.

وتعد باتايا من أهم وأجمل المدن التايلاندية، وذلك لتعدد المعالم السياحية والترفيهية فيها، حيث تحتوي على الحدائق الترفيهية والمتنزهات المتنوعة المناسبة لجميع أفراد العائلة.

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