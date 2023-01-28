القطاع السياحي يتأهب لاستقبال أعداد قياسية من الزوار في فبراير

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتأهب القطاع السياحي في الإمارات لاستقبال أعداد قياسية من الزوار القادمين من الخارج، مستفيداً من مجموعة الأحداث والمناسبات التي تشهدها الدولة في فبراير، مثل معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023» والقمة العالمية للمرأة، والدورة الـ28 لمعرض جلفود 2023.

وبرزت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من الفعاليات والأحداث التي عكست الأداء الإيجابي المتصاعد الذي يسجله القطاع السياحي في الدولة خلال موسم الشتاء.

نزلاء الفنادق

وكشفت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن فنادق أبوظبي استقبلت 4.1 ملايين نزيل خلال العام الماضي بنمو 24 % مقارنة بالعام 2021، فيما وصلت الإيرادات الفندقية إلى 5.4 مليارات درهم. وسجلت فنادق أبوظبي معدلات إشغال بنسبة 70 % خلال العام الماضي.

وفي سياق متصل شهدت دبي افتتاح أيقونتها الجديدة فندق «أتلانتس ذا رويال»، الذي تكلف بناؤه نحو 1.5 مليار دولار، ليكون شاهداً على الجاذبية السياحية والازدهار الذي تعيشه الإمارة.

الناقلات الوطنية

وواكبت الناقلات الوطنية انتعاش الطلب على السفر من وإلى دولة الإمارات عبر إطلاق وجهات سفر جديدة لتوفير المزيد من خيارات أمام المسافرين على متنها.

وافتتحت «فلاي دبي» 3 وجهات جديدة دفعة واحدة، ضمن شبكتها العالمية مع انطلاق الرحلات الجوية إلى كل من محطات «كرابي» و«باتايا» في تايلاند، إضافة إلى «سانت بطرسبرغ» في روسيا. ورفعت الوجهات الثلاث الجديدة إجمالي عدد محطات الناقلة إلى 115 وجهة في 53 دولة حول العالم.

بدورها اتخذت طيران الإمارات خطوة مهمة في العودة إلى قدرتها الاستيعابية في أستراليا، وذلك بتعزيز خدماتها إلى كل من سيدني وملبورن، وستستأنف الناقلة خدمة كرايستشيرش عبر سيدني، ما يوفر مساراً جديداً للأستراليين إلى نيوزيلندا جنوباً عبر بحر تسمانيا.

واعتباراً من 27 مارس، ستزيد خدمة ملبورن من رحلتين إلى ثلاث رحلات يومية من مركز طيران الإمارات في دبي عبر سنغافورة، بالإضافة إلى ثالث خدمة مباشرة إلى سيدني اعتباراً من 1 مايو.

سياحة عجمان

استعرضت دائرة التنمية السياحية بعجمان خلال اجتماعها السنوي مع مديري عموم المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، نتائج أداء القطاع السياحي في عام 2022 التي جاءت مشجعة، كما ناقشت خططها التطويرية لـ2023.

وأظهرت النتائج زيادة في نسبة السياح القادمين من خارج الدولة بـ26 % خلال 2022 مقارنةً بعام 2021، وحققت الإيرادات الإجمالية للقطاع الفندقي نمواً بحوالي 9 % خلال العام الماضي مقارنةً بعام 2021.

مهرجان الشيخ زايد

وبدأ مهرجان الشيخ زايد استقبال زواره من 25 يناير الجاري حتى 25 فبراير المقبل، بعروض «إكستريم ويك أندز» التي تعود بحلة جديدة هذا العام مع استعراضات أكثر حماساً وتشويقاً ومرحاً يؤديها نخبة من السائقين والدراجين العالميين المحترفين.

وأعدت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان هذا العام مسارات خاصة تم تصميمها بعناية ودقة فائقتين، لتناسب العروض الممتعة، من أجل منح زوار المهرجان تجربة لا تنسى مع أبرز النجوم العالميين في هذه الرياضات، التي ستمتع كافة الحضور والمشاهدين.

مبادرات توعوية

ونفذ قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مبادرات توعوية ضمن حملة أجمل شتاء بالعالم تهدف إلى التعريف بدور الشرطة السياحية والترحيب بالسياح القادمين للاستمتاع بالمخيمات الصحراوية في إمارة أبوظبي.

ورحبت الشرطة السياحية بالسياح والزوار، وتم تعريفهم بدورها، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عبر الشاشات الإلكترونية الخاصة بالمخيمات والمكبرات الصوتية عن إنجازاتها مع توزيع مطبوعات توعوية بعدة لغات عالمية تضمنت نصائح وإرشادات بأهم القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز