دبي تتصدر قائمة أبرز الوجهات السياحية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت دبي أشهر وجهات السفر لحجوزات الفنادق بين ديسمبر 2022 ومارس 2023.

حيث أظهرت حجوزات «يالاغو Yalago»، التابعة لمجموعة الإمارات، أن أشهر وجهات السفر لحجوزات الفنادق بترتيب شعبيتها، هي:

دبي وبوكيت وسنغافورة وبالي وفلوريدا وجزر الكناري الإسبانية، في حين أثبتت مدن نيويورك وباريس ولندن أنها الأكثر شعبية بين المسافرين من جميع أنحاء العالم للاحتفال برأس السنة الجديدة.وسجلت «يالاغو Yalago»، نمواً بنسبة 92% في حجوزات الفنادق العالمية خلال عام 2022 مقارنة بالسنة السابقة.

وكشفت الشركة المتخصصة عالمياً في بيع البرامج الترفيهية بالجملة، عن أرقام قياسية لأعداد المسافرين والإنفاق لكل حجز ومدة الإقامة على مدار العام، وكذلك عن أحدث الاتجاهات في جميع الأسواق العالمية.

وارتفع إنفاق المسافرين بنسبة 30% لكل حجز، مع مزيد من خطط الوجبات الشاملة، ووصلت حجوزات فنادق الخمس نجوم إلى 45%، كما يقيم المسافرون مدداً أطول، حيث ارتفع متوسط عدد الليالي لكل إقامة إلى خمس ليالٍ مقارنة بأربع ليالٍ في السنوات السابقة.

طلب غير مسبوق

وقالت أستريد كاستبرغ، مدير عام يالاغو: نشهد طلباً قوياً غير مسبوق على جميع وجهاتنا الرئيسية مع فتح مزيد من الوجهات الآن للمسافرين الدوليين. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مستقبلاً، حيث تمضي قدرات الطيران في التوسع للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وينطبق هذا بشكل خاص على بعض أسواقنا الرئيسية في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية، التي لم تعد حركة الطيران فيها بعد إلى المستويات السابقة.

وأضافت: نعمل من خلال خبراتنا وشراكاتنا لدعم شركات السفر في جميع أنحاء العالم لتقديم مجموعة فنادق متنامية باستمرار للمسافرين بغرض الترفيه. لقد بنينا سمعة طيبة على مستوى العالم، وتحديداً في وجهات تشمل دبي والمحيط الهندي وفلوريدا وإسبانيا وغيرها، ونواصل توسيع هذه المجموعة وإضافة وجهات عالمية جديدة.

شعبية

وأشارت كاستبرغ إلى أن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجزر المالديف والمدن الأوروبية لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، بينما شهدنا خلال الشهرين الماضيين زيادة كبيرة في الحجوزات في جنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من وجود طلب على المنتجعات من فئة الخمس نجوم في مختلف مناطق آسيا، إلا أنها تظل ميسورة التكلفة وجذابة من خلال الخصومات الحصرية والقيمة المضافة.

توسيع المحفظة

وينصب تركيز يالاغو في عام 2023 على توسيع محفظتها الفندقية مع نطاق أوسع عبر المدن الأوروبية ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والأمريكيتين، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، ما سيسهل وصول جمهور عالمي أوسع إلى هذه المناطق التي تستمر شعبيتها في الازدياد.

وتعمل يالاغو أيضاً على توسيع نطاق علاقاتها مع فرق عالمية لتعزيز معرفتها وخبراتها المحلية. فبالإضافة إلى عمليات مكتبها في المملكة المتحدة Yalago Retail Connect، عينت الشركة أخيراً مديري تطوير أعمال في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وإسبانيا، ووسعت فريقها في دبي مع تطلعها لتعزيز تواجدها العالمي في عام 2023.

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